Integrantes de Kairo y Tierra Cero apoyan a Toño Berumen tras denuncia de Mauricio Martínez

ESTO DENUNCIÓ MAURICIO MARTÍNEZ: "NO PUDE PERMANECER IMPUNE" 1

Al principio hizo una publicación en redes sociales donde mostraba su apoyo a Sasha Sokol y en la que acusó, categóricamente, a Toño Berumen como su agresor sexual. “No sólo fue una violación a mi cuerpo, sino fue una violación a mi intimidad, a mis sueños, a mi integridad. No me estoy defendiendo, estoy defendiendo a cientos de víctimas de abuso sexual, no sólo en México, sino en todo el mundo”, aseguró el cantante al día siguiente durante una visita al programa Hoy.

“Ayer estuve en el Ministerio Público, a eso vine, ya está. Ya hice mi deber como ciudadano, es mi obligación moral, no sólo por mí, sino por todas las víctimas, no sólo de este señor, Antonio Berumen, sino de todas las víctimas de agresores, de criminales, de delincuentes que abusan de personas inocentes que lo único que quieren es una oportunidad en una carrera tan difícil como es ésta; que abusan de su poder, te amenazan y destruyen vidas. A mí me asiste la razón, quien me conoce sabe que no miento, no necesito publicidad, no quiero dinero, mi vida es maravillosa, pero esto es una injusticia, un crimen y un delito que no puede permanecer impune”, agregó durante la entrevista en el matutino.