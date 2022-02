Horóscopos semanales del 14 al 20 de febrero... Por Paco Segovia

SAGITARIO 3

Terminarás de tocar fondo; prepárate para dar ese salto que necesitas desde hace tiempo. No te lamentes por aquello que no pudo ser; el universo es sabio y pronto sabrás la respuesta. ¿Sigues soltero(a)? En cuanto menos lo esperes, aparecerá ese amor tan importante. No pierdas la fe y trabaja en tu seguridad emocional. El dinero fluirá bien, no desesperes.