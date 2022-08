Geraldine, Laura Zapata y más famosos de mecha corta que abandonaron entrevistas en vivo

Laura Zapata 5

En noviembre de 2018 Laura Zapata no dudó en salirse del programa SNSerio de Multimedios tras sentirse incómoda en la entrevista. Ella misma lo relató en sus redes sociales; la actriz dijo que había asistido como invitada para promocionar su material discográfico Cielo rojo, pero la entrevista se enfocó en su hermana Thalía, situación que le molestó y decidió abandonar el foro.

“¡Qué flojera me dieron, y me fui encantada de la vida. Ser invitada para hablar de lo que no le interesa a mi público me pareció ocioso. Después de tener todo el día programas a la altura de una María J. Lafuente, decidí que este no era lo esperado”, expresó la también cantante sobre este lamentable incidente.