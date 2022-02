Gabriel Soto venció la vergüenza, probó suerte como modelo y el destino le cambió

El perfume de Gabriel Soto impregna todo el Foro 11 de Televisa San Ángel. Desde que el actor llega, el penetrante aroma hace que todos volteen a ver de dónde proviene ese olor.

Impecablemente vestido, se alista para una sesión de entrevistas y fotografías. Saca de un bolsillo de su pantalón un spray de menta y se rocía la boca para refrescar su aliento. ¡Nada es improvisado! “Él siempre es así”, dicen las maquillistas que lo retocan antes de posar para nuestra cámara.

Con Amor dividido, el actor de ojos verdes, cabello dorado y piel bronceada suma ya su telenovela número 24 y su protagónico 12. Sin duda, una carrera impecable que lo ha llevado a recorrer el mundo a través de los dramas que viven sus personajes.

“Para ser sincero, nunca pensé llegar a esas cifras, y todos los días me despierto agradeciendo a la vida y evidentemente al público, porque sin él no podría estar aquí; a mi empresa, Televisa, que me ha apoyado desde que inicié en esto, y bueno, también con esa responsabilidad de saber la postura en la que estoy, comprometido a seguir trabajando con muchísima disciplina y entrega. Siempre lo he dicho: desde hace muchos años tengo un coach personal que está aquí conmigo todo el tiempo para seguir creciendo, seguir haciendo cosas diferentes... La actuación es un arte, y como tal, siempre estás reinventándote, siempre estás creando, buscando. No hay un hilo negro, entonces hay que buscar para darle al público cosas diferentes en el trabajo, cosas que aporten, por eso trato de mejorar, de crecer y de hacer las cosas mejor”, confiesa desde el set donde graban los interiores del proyecto.

A Max Stewart, su personaje en la producción de Angelli Nesma, lo define como “un hombre noble que tiene una dualidad muy grande: cuando está trabajando es muy disciplinado, muy ordenado, y lo vemos totalmente pulcro, bien vestido, peinado para atrás... Pero también tiene un lado salvaje que va descubriendo en la historia y que es su lado real”. Gabriel asegura que, en el melodrama, “siempre está buscando sus raíces, porque a los cinco años su madre se enojó horrible con su papá; entonces se lo llevó a Estados Unidos, creció allá, pasaron 30 años, hasta que su empresa lo envía a México y ahí empieza a redescubrir sus raíces a través de las sensaciones, los olores y los paisajes”.

Aunque hoy es considerado uno de los galanes con más proyección en México, la actuación no era, precisamente, lo que Gabriel Soto anhelaba en su juventud; sin embargo, ha logrado demostrarse a sí mismo y al público las capacidades que tiene como intérprete. “También tiene que ver con la suerte de la vida, con el hecho de estar en proyectos que han sido importantes y han gozado del gusto del público, que me ha catapultado y llevado al lugar en el que estoy ahora”.

Si hay una telenovela que lo sacó del cascarón fue, sin duda, Amigas y rivales, transmitida en 2001, en la que encarnó al recordado Ulises “El Feo”. “Ese personaje fue un trampolín, un parteaguas enorme para todos los que estuvimos en ese proyecto, porque gustó mucho. Después de eso, el señor Emilio Larrosa me dio cuatro oportunidades más, y terminé de despegar con proyectos muy especiales que se quedaron en el recuerdo de la gente, por ejemplo, Yo no creo en los hombres y Caer en tentación, en la que mostré diferentes matices en mi tono actoral. Eso es lo bonito de la actuación, que, evidentemente, vas madurando y cambiando. No sólo tiene que ver con la parte física, sino con la actitud, la personalidad, el carácter... Eso, como actor, te va transformando y te convierten en un intérprete más maduro”.

Al preguntarle si batalló con la etiqueta del “feo”, expresa que no le costó quitarse la sombra del personaje, ya que fue la única telenovela en la que hizo el rol; sin embargo, está consciente de que sí lo marcó. “Puede ser que todavía mucha gente me identifica de esa manera, pero tampoco fue que me estanqué con ese personaje. O sea, sí tiene un peso en mi trayectoria, pero quizás hay personas que no lo recuerden o que no me sigan de aquella época”.

“LA NECESIDAD ME LLEVÓ AL MODELAJE”



Removiendo sus inicios, el enamorado de Daniela Romo en Sortilegio dice que el medio artístico lo tomó por sorpresa, pues de chico no imaginó que años más tarde estaría en medio de la fama. “Fue algo que se dio poco a poco, no me veía como actor, llegué aquí por azares del destino. Estudié la carrera de Economía, iba por otro camino completamente diferente, pero me salí de mi casa porque tuve unas diferencias con mi papá. Hoy día lo adoro y lo amo con todo mi corazón, pero en ese momento estaba yo en la época de rebeldía. Me independicé, me fui de mi casa a los 17 años, y mi padre me aclaró que lo único que me iban a pagar era la escuela. Yo era un jovencito rebelde que no sabía de qué manera ganar dinero; tenía entonces una novia cuya hermana modelaba y me sugirió: ‘¿Por qué no intentas modelar?’… A mí me daba pena, pero la necesidad me llevó a eso. Comencé a hacer castings y a involucrarme con la industria. A los 21 años participé en el concurso Mister Mundo 1996, y fue cuando comenzó todo de manera profesional. Por eso digo que estoy celebrando 25 años de carrera artística”.

¿Qué hizo antes del certamen en el que por poquito gana? Él mismo afirma que se dio a conocer en campañas importantes, desfiles y comerciales. Después de competir con 50 hombres, volvió a México, pero todo había cambiado: comenzaron a reconocerlo, su nombre hizo eco y lo invitaron a participar en Kairo, una boy band en la que sustituyó a Eduardo Verástegui.

“Con ese grupo salté a las telenovelas, porque, curiosamente, la primera que hice (Mi querida Isabel) fue con Angelli Nesma, y Kairo cantaba el tema. Después hicimos Alma rebelde, me animaron a meterme al CEA y dejé la universidad. Ya estando ahí fue que Emilio Larrosa se fijó en mí para Amigas y rivales. Lo demás es historia”.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!