¡Felices 50! Andrea Legarreta... de la A a la Z

Considerada una de las figuras más influyentes de la televisión en México, Andrea Legarreta es, al mismo tiempo, una de las conductoras más populares de los últimos tiempos; su carisma y dedicación la han llevado a mantenerse como una de las favoritas del público. Con su sonrisa sigue cautivando al público todas las mañanas dentro del programa Hoy, que conduce desde hace casi dos décadas. A sólo unos días de su cumpleaños 50, queremos reconocer su impecable trayectoria y celebrar con ella este medio siglo de vida. ¡Felicidades!

A - ANDREA LEGARRETA MARTÍNEZ. Nació el 12 de julio de 1971 en la Ciudad de México. Se crió en Satélite, Estado de México, y es la hija menor de Juan Legarreta, quien trabajaba como telefonista en una embajada, e Isabel Martínez, administradora de una agencia de modelos. Tiene dos hermanos: Mauricio y Juan Carlos.

B- BAILE, ACTUACIÓN Y CANTO. Fueron las materias que estudió en el Centro de Capacitación Infantil de Televisa, al que ingresó con tan sólo ocho años. Entre sus maestros estaban Eugenio Cobo, Pedro Damián y Martha Zavaleta.

C- COMERCIALES. Sus primeras apariciones públicas fueron de bebé, con apenas dos años, y más tarde como parte de campañas publicitarias de ropa y supermercados al lado de sus primos. “Necesitaban unos niños que aparecieran de extras. Así empecé yo”, recuerda la conductora.

D - DÓLAR. Uno de los momentos más comprometedores de su carrera se presentó en 2016, cuando hizo una mención acerca de la divisa estadounidense, generando molestia entre un sector que, incluso, le envió amenazas de muerte durante un par de meses. “Fue una etapa terrible, muy difícil de superar”, acepta.

E - ERIK RUBÍN. Luego de un breve noviazgo de cuatro meses, Andrea contrajo matrimonio con el ex-Timbiriche, formando así una de las parejas más estables del medio artístico. Tras una emotiva pedida de mano, durante las cien representaciones de la obra de teatro Rent, se casaron el 1 de abril del 2000 en el puerto de Acapulco. Tienen dos hijas.

F - FRESAS CON CREMA. Incursionó en la música como parte de este grupo vocal ochentero, con el que hizo giras durante un año y grabó el disco Tour (1988). En la popular banda, donde también estaban Daniela Leites y Toño Mauri, entre otros, conoció a quien fue su primer novio: Andrés Bonfiglio.

G - GANÓ LA BATALLA. A principios de la pandemia, Andrea y su familia dieron positivo a COVID-19, por lo que estuvieron aislados casi tres semanas. Además, la conductora presentó un severo cuadro de neumonía. “Bajé de peso, de tono muscular y tardé mucho en recuperar el gusto y el olfato”, comentaba un par de meses después.

H - HOY. Gracias a esta emisión, de la cual forma parte desde sus inicios, es considerada la conductora que más tiempo ha permanecido al frente de un programa de revista matutino en nuestro país. Tuvo una primera etapa de 1998 al 2000, y una segunda, del 2003 hasta la actualidad.

I - ÍDOLO INFANTIL. Con su interpretación de la maestra Lupita Gómez en ¡Vivan los niños! consiguió su mayor éxito como actriz. El proyecto se transmitió durante casi dos años, y la llevó a conquistar a un público diferente al que la seguía por las mañanas.

J - JUAN OSORIO. El productor fue quien le dio su primera oportunidad en televisión como parte del elenco de Mi segunda madre, telenovela protagonizada por María Sorté y Enrique Novi en 1989. Ahí, ella interpretó un personaje secundario llamado Denisse.

K - KARYME LOZANO. Fue la actriz que finalmente dio vida a Fátima Uriarte, uno de los roles principales de la exitosa telenovela Tres mujeres, producida por Roberto Hernández en 1999. Andrea sería quien originalmente compartiría estelares con Norma Herrera y Erika Buenfil, aunque prefirió rechazarlo y seguir en la conducción.

L - LADRONES DE TUMBAS. Es la primera película en que participó, nada menos que junto a los legendarios actores Fernando Almada y Roberto Cañedo. La cinta de terror fue dirigida por Rubén Galindo Jr. y se estrenó a finales de 1989; luego vinieron cuatro proyectos más, y su última incursión en la pantalla grande fue en 2019 con el filme Mamá se fue de viaje.

M - MUJER EMPODERADA. Luego de dos décadas al aire en Hoy, ha aprendido a manejar los medios y las redes sociales. “No soy la misma de hace 20 años y, luego de superar algunos ataques, he aprendido a no darle importancia a la gente que no la tiene… Siempre dirán cosas de ti, pero mi gente cercana me conoce y sabe qué clase de persona soy. Eso es lo que me importa”.

N - NINA Y MÍA. Sus hijas, de 14 y 16 años, respectivamente, siguen los pasos de sus famosos padres en la música y la actuación. “Ella es como un destello de luz que alumbra la vida de todos”, comentó Mía recientemente sobre su mamá.

Andrea Legarreta y sus hijas

Ñ - ÑOÑA. “Mucho se dice del medio del espectáculo; hay cosas ciertas y otras sólo son leyendas urbanas, pero yo, que empecé tan chica en esto, nunca tuve que aceptar proposiciones de nadie para estar donde estoy. Quizá me veían muy ñoña, pero nunca me hicieron ninguna insinuación… y no sé si sentirme mal por eso”, ha comentado entre risas la conductora.

O - OPTIMISTA. Su buena actitud ha quedado de manifiesto hasta en los momentos más críticos, como cuando fue diagnosticada con la enfermedad Púrpura, en enero de 2017. El padecimiento, que afecta los glóbulos blancos y el sistema inmune del organismo, desapareció tras año y medio de tratamiento. “Eso me enseñó a valorar aún más la vida y disfrutar cada día con alegría”, dijo.

P - PÉRDIDA DOLOROSA. A los cuatro meses de haberse casado sufrió la pérdida de un bebé. “Desde siempre soñé con ser mamá, y cuando nos dieron la noticia de que seríamos padres, fue precioso; luego, cuando nos dijo la doctora que no se había logrado, fue lo más triste que yo he vivido. Fue muy fuerte, volteo hacia atrás y lo veo como una pesadilla”, confiesa.

Q - QUÉ POBRES TAN RICOS. Es la última telenovela en que decidió participar, pues desde 2013 prefiere enfocarse en su faceta de comunicadora. Entre los 16 melodramas de los que ha formado parte, también están verdaderos clásicos como Carrusel (1989), Simplemente María (1990), Valentina (1993), Una luz en el camino (1998), Mañana es para siempre (2009), La fuerza del destino (2011) y Por ella soy Eva (2012).

R - RECETA CASERA. Públicamente ha declarado no haber recurrido a cirugías estéticas, pues tiene miedo a cambiar las facciones de su cara. En cambio, ha compartido el secreto para mantener un rostro bello: una mascarilla de aguacate y miel que las mujeres de su familia usan desde hace tres generaciones.

S - SIN RENCORES. Aunque mucho se ha comentado el enfrentamiento mediático con Alfredo Adame, su excompañero en la primera etapa de Hoy, Andrea ha optado por no entrar en polémica. “Yo no corro a la gente, no tengo ese poder, pero nadie me ha regalado nada… Yo mejor me quedo con lo bueno”, comentó recientemente en un programa con Yordi Rosado.

T - THETA HEALING. Ha confesado que, en momentos difíciles, ha echado mano de esta filosofía, basada en el amor como fuente capaz de solucionar los problemas de cualquier persona a nivel físico, emocional y espiritual

U - ÚLTIMO GRITO. A través de sus redes sociales, en las que suma cerca de 11 millones de seguidores, ha compartido varios atuendos que luce como toda una modelo, dejando patente su gusto por la moda y su espectacular figura.

V - VILLANA. Pocos la ubican interpretando estos roles,p ero en 1991 ganó un Premio TVyNovelas por la telenovela Alcanzar una estrella. Obtuvo también un par de estatuillas más como Mejor Conductora por el programa Hoy (2006 y 2007).

W - WELLNESS. Junto a su esposo Erik, hace varios años fundó Commando Boutique Fitness Studio, serie de gimnasios con seis sucursales en la Ciudad de México, Guadalajara y Acapulco. Ahí también entrenan regularmente.

X - XV AÑOS. Uno de los momentos más especiales que vivió durante la pandemia fue la celebración de las 15 primaveras de su hija Mía; a pesar del confinamiento, le organizó un festejo íntimo el 22 de abril de 2020.

Y - ¡YA BASTA! Ha levantado la voz en contra de la violencia hacia las mujeres, e incluso ha participado en movimientos feministas. “Es un mensaje que, como madre, me preocupo por darle a mis hijas y a todas aquellas que me escuchan. El respeto a la mujer es el principio de una mejor sociedad”, asegura.

Z - ZOOKEEPER. El guardián del zoológico (2011) fue la primera cinta en que prestó su voz para el personaje de la leona Janet; ha hecho también doblaje en filmes como Bailarina (2016), Emoji: la película (2017), Mi villano favorito 2 y 3 (2017) y Parque mágico (2019).

