Famosos vs. periodistas: La eterna disputa de la libertad de expresión en los medios

LAURA CARMINE: "A VECES NOSOTROS TENEMOS LA CULPA, Y ME INCLUYO, PORQUE PUBLICAMOS TODO EN LAS REDES SOCIALES"

“A veces nosotros (los famosos) tenemos la culpa, y me incluyo, porque publicamos todo en las redes sociales, por ejemplo, nuestra vida amorosa, y cuando, de un momento a otro, la relación termina, entonces te empiezan a preguntar al respecto, aunque estés en un momento difícil, pero nosotros abrimos esa puerta. Y bueno, al final, por nuestro trabajo, nos volvemos personajes de interés para el público, la gente quiere saber si estás bien, mal, si te fueron infiel, entonces, creo que lo que debemos hacer es mantener lo más privada posible nuestra vida y no compartir de más. Gracias a Dios yo no he tenido que llegar a demandas ni a nada de eso”.