Famosos que han sido víctimas de la delincuencia

Ferdinando Valencia 7

También hace un par de años, Ferdinando Valencia vivió un gustazo a bordo de su vehículo. "Esas personas que me asaltaron dudo que conozcan llegar a niveles de trabajo como los que yo he tenido". Indignado, dijo que él sí sabía lo que es trabajar, aunque decidió no denunciar, para no sentirse más violentado.