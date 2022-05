Famosas que brillan como mamás de hijos con una discapacidad o padecimiento

Federica Quijano 2

Sebastián, uno de los hijos de Federica, de Kabah, fue diagnosticado con autismo. La cantante no ha ocultado su proceso de crianza, y de paso, ha dado visibilidad a las familias azules. El color azul se ha transformado en un símbolo del autismo, pues representa lo que viven a diario las personas con este trastorno y sus familiares. El color puede brillar tanto como el mar en un día de verano y “otras veces se oscurece como un mar en tempestad”.

En instagram, Federica ha compartido: "A veces pienso que no se da cuenta de todo lo que hago por el o quizás si, no se si sepa el movimiento tan grande que está haciendo con todas las familias azules, todo lo que me motiva a seguir trabajando por las personas que como él no tienen voz. Se que sabe que lo amo bueno eso creo y sabe que mamá no lo va a dejar jamás desprotegido".