Falleció Octavio Ocaña, 'Benito Rivers' de 'Vecinos'; Televisa y amigos expresan dolor

Este viernes a la edad de 22 años falleció el actor Octavio Augusto Pérez Ocaña, mejor conocido por sus miles de admiradores como “Benito” o “Benito Rivers” en la famosa serie de “Vecinos” que se transmite por el canal de las estrellas todos los domingos.

Su muerte se da en el contexto de un lamentable incidente mientras circulaba en su camioneta por la autopista Chamapa-Lechería en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Ante la falta de claridad de lo sucedido, las versiones de los hechos dadas a conocer por las autoridades han levantado un sinfín de dudas y cuestionamientos por parte de sus seguidores.

Así terminó el vehículo de Octavio Ocaña\ Foto: Twitter

De igual forma, su partida ha causado gran pesar y dolor, ya que el personaje al que Octavio dio vida desde los 7 años es uno de los más queridos de la televisión mexicana. Y es que a “Benito”, literalmente sus miles de fans lo vieron crecer desde sus televisores a lo largo de las 11 temporadas que Vecinos lleva al aire. Uno de esos casos en los que los televidentes son testigos del paso de la niñez, a la adolescencia y luego la juventud.

Amigos y compañeros definen a Octavio Ocaña como un joven con enorme talento, carisma y un muy prometedor futuro con los diversos proyectos que tenía en puerta. Desde el inicio de su vida actoral y durante su corta carrera, Ocaña logró ganarse el cariño del público y el de sus compañeros del medio artístico, y construir cimientos sólidos que ya incluían participaciones en producciones de TV y cine.

En los inicios de su carrera, Octavio tuvo participaciones como “extra” en el programa “En familia con Chabelo”, en la sección “Chiquillos y Chiquillas”. Pero fue en 2005, cuando su talento deslumbró y le dio la oportunidad que lo lanzaría a la fama al incorporarse a la producción de la exitosa serie de comedia “Vecinos”, interpretando el personaje del pequeño “Benito Rivers”, lo que de inmediato lo colocó como una de las figuras infantiles más queridas del público.

La aceptación del personaje fue tal, que el propio Octavio mencionó públicamente en una entrevista: "Yo ya soy Benito, la gente en la calle me llama así y creo que más bien me he tenido que adaptar a que no me llamen por mi nombre, Octavio, porque toda la vida me han dicho Benito".

Así, el personaje que constantemente decía “yo no quiero ser actor”, se convirtió en una figura imprescindible de la serie “Vecinos” a lo largo de todas las temporadas que la producción lleva al aire. En esa serie, el actor nacido en Villahermosa, Tabasco, trabajó al lado de grandes figuras como Mayrín Villanueva, Eduardo España, César Bono y Pablo Valentín, entre otros.

Actualmente, la temporada 9 de la serie que se está retransmitiendo con éxito los domingos por las estrellas a las 19:00 horas, es líder en su barra de horario con más de un millón y medio de audiencia en promedio.

En televisión, Octavio también participó en “La familia peluche”, “Hermanos y detectives” y en las telenovelas “Lola, érase una vez” (2007), “Te doy la vida” (2019), y “La mexicana y el güero” (2020). En cine, fue parte del elenco de las cintas “Amor letra por letra” (2008) y en “El fantástico mundo de Juan Orol” (2012). La versatilidad que tanto lo caracterizó en vida y su otra pasión, el fútbol, incluso lo llevó a buscar hacer carrera como futbolista profesional.

'Vecinos' despidió a Octavio Ocaña, el inolvidable 'Benito Rivers'

Su lamentable fallecimiento trunca una de las carreras juveniles más prometedoras del mundo del espectáculo y a través de redes sociales, las muestras de cariño no han dejado de ser la constante. Conceptos como “Octavio Ocaña”, “Benito”, “Cuautitlán Izcalli" y “#JusticiaParaBenito” se han mantenido como lo más destacado de la conversación digital que ya acumula más de 70 millones de personas alcanzadas. Muchos de sus seguidores recuerdan los memes y las frases que el personaje de “Benito” ha inspirado a lo largo de los años.

Televisa, por su parte, emitió spots en los que manifiesta su duelo por el fallecimiento del joven actor, reconoce su talento y enfatiza su imborrable recuerdo. “Octavio estás en nosotros, porque estamos hechos de estrellas”, reza el cierre del spot.

De igual forma, sus compañeros, amigos y fans han manifestado su consternación y pena ante la inesperada partida del joven actor:

Elías Solorio. No lo puedo creer. Descansa en paz, mi querido Octavio. Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos. Buen viaje, Benito.

Eugenio Derbez. Octavio desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás y hermanas les mando un abrazo fraterno. Descansa en paz #Benito

Eduardo España. Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote.

Mayrín Villanueva. Frustración. Dolor, no me puedo quitar esa cara de Alegría, nos llenó esa vida, tus carcajadas, bromas, esa energía en cada programa, tú genuino carisma y talento!!! Que falta nos harás !! vuela alto Octavio !! Un abrazo y todo mi Amor para la familia.

Ana Bertha Espín. Estoy con el corazón destrozado por tu partida. Mi más sentido pésame a tu querida familia.Descansa en paz Octavio de mi corazón.

Erika Buenfil. Descanse en Paz. Benito Ocaña. Que dolor. Compañero y Amigo. Mi más sentido pésame a su familia.

Georgina Holguín. Descansa en paz, querido Octavio. Me duele mucho te pérdida. Nos dejas un vacío enorme a todos los que te conocimos. Siempre te recordaré con esa sonrisa que traías en los foros. Hasta pronto.

Darío Ripoll. Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero, mi amigo Octavio con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años, tengo rabia y dolor , no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja ,vuela alto mi Benito ,te vamos a extrañar mucho.

Cruz Azul. Lamentamos tu partida, querido Octavio. Un abrazo hasta el cielo. Deseamos pronta resignación a familiares y amigos.

Silvia Navarro. Muy conmovida por la noticia… mis condolencias a la familia y amigos de Octavio Ocaña. QEPD.

Laura Zapata. Que tristeza su muerte. A él lo quería yo para mi obra de teatro “VIDA X AMOR” QEPD mis condolencias a su familia.

Alan Estrada. Mis condolencias a la familia de Octavio Ocaña, trabajé con él en Amor letra por letra y su partida prematura es una terrible noticia. QEPD.

Ante las innumerables muestras de cariño hacia Octavio, su familia ha dado la oportunidad a amigos y a fans de darle el último adiós, llevando a cabo servicios de velación en la Ciudad de México y en su natal Villahermosa para, finalmente, darle sepultura este 1 de noviembre en ésta última.

A través de un comunicado, la familia Pérez Ocaña envió un abrazo con el corazón a todos los que estuvieron pendientes del actor y manifestó su agradecimiento:

“…GRACIAS a Grupo Gayosso por el traslado tan humano y respetuoso que le vienen dando, GRACIAS a su casa TELEVISA que se portó como si hubieran perdido un Hijo, GRACIAS a los familiares y amigos, GRACIAS a los fans que llegan a despedirlo y nos conmueven el alma, GRACIAS al SR. Elias Solorio productor de Vecinos y amigo entrañable de la Familia y a toda su familia de VECINOS, solo tenemos palabras de agradecimiento para todo este proceso que hoy como familia nos toca vivir”.

La muerte de Ocaña ha cimbrado al mundo del espectáculo y a una innumerable cantidad de fans como hace tiempo no ocurría.

A los familiares del talentoso actor los acompaña el cariño y reconocimiento de su público y de todos sus compañeros de Televisa, actores y realizadores con quienes tuvo una muy cercana relación a lo largo de su carrera y quienes al unísono coinciden en que su luz no se apagará, pues vivirá por siempre con su legado actoral en sus memorias y corazones.

