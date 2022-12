Éxitos, decepciones y Verónica Castro: Las transparentes confesiones de Yolanda Andrade

Yolanda Andrade crece, se revienta en el trabajo, se renueva completa y aprende de cada uno de sus errores. La conductora es ya uno de los pilares de la televisión en México, y es su voz una guía valiente para miles de jóvenes que se atreven a aceptar su naturaleza y encontrar una libertad que se creía perdida.

Se muestra feliz de que, hace apenas unos días, Montse y Joe ganó un premio PRODU, a Mejor Programa de Variedad, con el que la industria reconoce la excelencia en la producción latina, y nos reseña parte de lo que ha vivido ahí. La sinaloense respira hondo y responde cada una de las preguntas de TVyNovelas en la intimidad que nos da la exclusiva.

¿Cómo estás? ¿Cómo cierras el año? Estoy muy feliz por el reconocimiento de PRODU ganado por Montse y Joe, el cual comparto con mi secretaria favorita: Montserrat Oliver, quien ha sido mi asistente personal por 22 años (risas). Estamos contentas y orgullosas de nuestro trabajo; hemos sido pioneras de muchas cosas. Gracias a Dios, son muchos años de trabajo, pero también de perseverancia; las cosas no llegan gratis.

En estos 22 años también han viajado mucho, entre Mundiales, Juegos Olímpicos... Amistad, tú sabes qué es de esta carrera… No somos periodistas ni nada de eso, pero somos amigos de esta gente. Hemos visto nacer artistas como Sebastián Yatra, Alejandro Sanz y Laura Pausini, y también hemos hecho grandes amigos como Antonio Banderas, Salma Hayek y Thalía, entre otros.

Siempre logran que los famosos se desnuden y se abran de capa con ustedes, ¿es difícil? En realidad, no. Tuvimos oportunidad de jugar golf con El Potrillo (Alejandro Fernández), con Paulina Rubio hicimos cosas y también hemos terminado bailando con Luis Miguel. Con otros famosos tenemos un derecho de antigüedad; por ejemplo, yo conozco tu trabajo, tú conoces el mío, nos respetamos… Como todo, uno tiene que trabajar y dar lo mejor de sí, aunque estás peleada con tu compañera, aunque no tengas ganas de trabajar o sepas que te está pasando algo familiar o si se murió un amigo.

Además, siempre dando la vuelta al contenido, ¿no? Sí. Obviamente hacemos cosas que van más allá, como preparar un pastel de chocolate, y hacer mientras una entrevista. O como con Luis Fonsi: lo llevamos al otorrino y fue muy divertido con la doctora. Es increíble ver momentos simples, y que sí sumaron muchísimo en la televisión.

“ME ENAMORO DEL SER HUMANO, NO DE SI ES HOMBRE O MUJER”

¿Qué ha sido lo más difícil en este proceso del programa? Creo que nos tardamos mucho tiempo para poner nuestro ser y caminar con una bandera gay.

También abrieron una brecha importante... Jamás lo hubieras visto en la televisión, la verdad. Aquí hay que romper con todo esto, porque es el camino que debemos tomar para las nuevas generaciones, para que esos chavos tengan el reconocimiento del amor, de todas las formas en la que exista. Yo, por ejemplo, me enamoro del ser humano, no me enamoro si es hombre o mujer, si es una persona de color o no.

Además, ya nadie se atreve a preguntarte nada, directo... Por eso es que el premio lo valoro muchísimo, porque es una brecha bien importante; si no luego sólo es: ¿Qué onda con estas viejas que son gays? O sea, no sólo somos gays; tenemos 23 años en este medio, tenemos mucho camino recorrido.

¿Es fácil entrevistar a los amigos? ¡No, al contrario! Es muy difícil, Por ejemplo, con Salma Hayek, que nos conocemos desde siempre, es complicado. O con Thalía, porque no le puedo preguntar esto o el otro, no le puede preguntar cosas personales, no puedo ponerlas en una situación así.

“ME ATREVÍ A SER LIBRE Y ME GUSTA MUCHO MI LIBERTAD”

¿Hace 20 años visualizabas que ibas a estar donde estás? Más que imaginarlo, lo deseaba mucho, de verdad. La Monse y yo lo deseamos mucho, porque hay un montón de cosas que hemos vivido nosotras y que obviamente no hemos dicho públicamente; o sea, me atreví a ser libre.

¿Cómo se sigue aprendiendo luego de las adicciones? Yo les digo: “Si yo puedo, ustedes pueden”. Nada es imposible cuando despiertas todos los días sin el afán de regresar a donde estabas antes.

Es como si te dieran otra oportunidad, ¿no? Sí, las cosas son diferentes porque, la verdad, ya no tengo que pensar en la mentira pasada. Ahora retomo desde la verdad.

¿Cambiarias algo de tu vida? No, no cambiaría mi vida normal, me encanta. Me encanta ch… unos tacos en el mercado, me gusta mucho mi libertad. Yo crecí en un lugar diferente, empecé a trabajar desde los 16 años; mi mamá siempre me decía: “Agarra tus cosas”. Esas cosas como: “Tienes que llegar a tal hora”, yo decía: “¿Pero, porqué? Si yo salgo en la tele. “A MÍ ME ENCANTA OÍR A ESTA YOLANDA TRIUNFADORA, LA CHI…”

Tiene su arte mantenerse, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo más ca… de esta carrera: mantenerse. Desde que empecé, siempre he estado al aire. Está ca… He hecho novelas, empezamos Las hijas… ¡Imagínate! Pronto cumpliremos 23 años en televisión, y te voy a decir una cosa con la misma honestidad con la que siempre hemos hablado: a mí me encanta oír a esta Yolanda triunfadora, la chi… Me repatea escuchar a la Yolanda que habla del tema de Verónica Castro o de otra, justo porque chi… Para mí es indignante que esas novias eclipsen cuando hay una mujer triunfadora detrás.

Verónica Castro, Yolanda Andrade y Montserrat Oliver

Además, has defendido derechos de muchas minorías... Sí. Tengo campañas del bullying, del vaso con agua que corre conocimiento, de la ONU… Quiero hacer con los chavos algo contra las adicciones, y está bien ca… Hacemos muchas cosas, pero eso no es nota para nadie. Después del tema de Verónica Castro, todo son chismes, tarde que temprano se sabe la verdad. Yo no quiero estar en medio de ninguna mentira.

Hablemos también de lo que logras: tampoco es fácil entrar a un reclusorio a sacar historias... Eso es lo más ca..., porque ellos tuvieron la confianza en mí y yo estuve hablando con ellos tendido; nos tardamos mucho tiempo durante 14 permisos, los casos, la grabación… Estar ahí adentro es terrible. Todos debemos permitir y acabar con el miedo que tienes, romper esquemas, quitar ese miedo, alcanzar la libertad cuando tú estés diciendo la verdad, está bien.

El agradecimiento también es importante. ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y o principalmente agradezco a la Monse lo que hemos vivido; también por nuestra relación de pareja, de amigas, de familia y de todo; claro, seres queridos impresionantes.

