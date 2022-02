“¡Estoy destruido!”: Arath de la Torre nos confiesa cómo supera la depresión y el dolor de perder a su padre

Arath de la Torre le da la vuelta por completo a los chismes, y en exclusiva nos comparte lo que realmente está viviendo y que lo ha tenido profundamente triste: la muerte de su padre, Armando Villanueva, quien falleció el 28 de diciembre pasado. El duelo, nos confesó el actor, ha sido un proceso doloroso, pero confía que con el amor y el apoyo de su familia saldrá adelante, tal como lo hizo de la depresión que padeció y que a la fecha sigue tratando; igualmente nos dice cómo le fue tras su segundo contagio de COVID-19, ocurrido hace unas semanas.

¿Cómo te fue con el COVID-19? Muy bien, porque estoy vacunado y creo que eso ayudó muchísimo, si acaso tuve dolor de cabeza y me dio tos muy fuerte un día, pero al siguiente no tenía nada y me sentía muy bien.

¿Es la segunda vez que contraes el virus? "Sí, pero la primera vez la pasé mal, me tumbó, los síntomas fueron más fuertes, estuve cansado como siete días, no podía pararme, perdí el olfato un par de días... Pero realmente me ha ido bien las dos veces. Insisto, soy promotor de la vacuna porque evita que la gente se ponga grave y vaya al hospital, entonces, hay que promover vacunarse.

¿Tu esposa y tus hijos se contagiaron? "Sí, ella la pasó con más achaques, tuvo fiebre, dolor de cabeza, de garganta, tos y dolor de cuerpo, pero a ella no le había dado antes, y a mis hijos les dio muy leve; afortunadamente, ya todos estamos bien.

¿Ya tienen su esquema completo de vacunación? "Vamos por la tercera dosis, el doctor nos dijo que a una semana de haber tenido el virus podemos inocularnos, entonces ya nos toca.

En el tema emocional, ¿cómo estás? "Compartiste que habías sufrido depresión… Sí, es algo que se ha disparado muchísimo en esta pandemia, pero a mí me lo detectaron antes, y la verdad, no me di cuenta de lo que tenía hasta que se detonó con un ataque de pánico que me llevó al hospital.

¿Cuándo sucedió? "Cuando estaba grabando la telenovela con Juan Osorio, Mi marido tiene más familia, pero guardé silencio porque he llevado un proceso de tres años con un doctor y he mejorado muchísimo. La verdad, jamás imaginé que me fueran a diagnosticar eso, no sabía qué me estaba pasando, pensé que me estaba dando un infarto por la carga de trabajo. Desafortunadamente hay cosas con las que uno no puede: cuando vas a la chamba y pierdes a un familiar o te peleas o intentan asaltarte… y al día siguiente tienes que estar en un foro a las 7 de la mañana pase lo que pase, y pues se te acumulan muchas cosas.

En tu caso, ¿qué fue exactamente lo que desencadenó esta enfermedad? "No lo sé; llevo psicoterapia, pero hay un momento en que tu cuerpo ya no aguanta tantas cosas. Ahora la gente te presiona más en todos lados, el trabajo se vuelve más difícil, estamos viviendo un mundo muy complicado y poco esperanzador, y no es que yo esté deprimido ahorita, pero así es.

¿Qué le puedes decir a la gente que pasa por una situación similar? "Les sugiero que hablen de esta enfermedad, que sus familias no la minimicen, que no digan: “pobrecito, es un llorón” o “está triste”, porque la depresión no avisa y puede llevarte incluso al suicidio o a tener tendencias y pensamientos negativos; entonces, sí es algo que hay que poner sobre la mesa. Hablar ayuda muchísimo, no hay que quedarnos callados ni cegarnos ante esta enfermedad que se está comiendo al mundo. También, sobre todo si están en un tratamiento que les está cayendo bien, que no se confíen ni dejen el medicamento, porque es ahí cuando viene la tragedia. Hay que acudir siempre a un profesional y no automedicarse.

¿Cómo vas con tu tratamiento? "Bien, es un tratamiento a largo plazo, pero todo ha ido mejorando; esa nube negra que traes –y mucha gente que está deprimida me va a entender–, esa nube que tienes todo el día sobre ti, que te hace sentir que las cosas te van a salir mal o que algo malo va a pasar, todas esas cosas que sentía se quitaron, se fueron.

Nunca imaginamos que pasabas por algo así, siempre te vemos alegre y sonriendo… Eso no quiere decir nada, porque yo llego aquí (al foro) con una máscara para poder hacer mi trabajo, pero saliendo tengo mi vida, mis sufrimientos, mis dolores y mis pérdidas; mi padre acaba de fallecer, y es curioso porque yo veo a los cantantes y a los que son hijos de grandes artistas, los veo llorando y sufriendo, son figuras públicas y lloran frente a las cámaras, se desahogan, y aunque mi padre no era famoso, era mi papá, y estoy igual de destruido que ellos. Sin embargo, tengo que llegar al foro, sonreír y decir que todo está bien, cuando por dentro estoy hecho pomada.

Ha sido un duelo duro… "La verdad, ni siquiera tuve tiempo de despedirme de mi papá, fue todo tan rápido… Afortunadamente el duelo no me ha llevado a la inmovilización, y la depresión tampoco lo hizo, eso quiere decir que soy una persona productiva, pero sí es un dolor inexplicable.

Tu corazón está triste… "Sí, estoy triste, y la verdad, no creo superarlo nunca; los recuerdos, las palabras y saber que ya no está, todo eso me duele, me duelen mis hermanos y mi madre, que quedó sola, viuda, pero todos juntos somos una familia y seguramente vamos a salir adelante. Estoy muy triste, mi papá era ejemplar, nunca se vencía de nada, y pese a su enfermedad siguió adelante y no se quejaba a pesar de estar ciego, eso para mí es un ejemplo grande de una persona que está hecha de otra cosa. Mi padre me dejó un gran legado, siempre me decía: “Hijo, no te dejes vencer por nada y por nadie, mírame a mí, cómo estoy y sigo adelante. ¡No hay pretextos!”.

