Entre bikinis y biberones: Maribel, Marlene y mamás famosas con piel de estrella

MARISOL GONZALEZ 3

¿Haces alguna dieta? Ahorita comencé con una dieta totalmente orgánica para desintoxicar mi cuerpo, porque me di unas vacaciones y subí un poco de peso, pero es normal, todos merecemos un respiro. También traigo de moda tomar la sopa de hueso porque tiene muchos beneficios y he tenido mejor energía desde que la consumo, me la tomo todos los días en ayunas; en cambio, los jugos verdes nunca me gustaron, me dan náuseas.

¿Cuánto tiempo al día le dedicas al ejercicio? Trato de por lo menos realizar una hora de ejercicio tres veces a la semana. También me estoy poniendo como meta dar 10 mil pasos al día como mínimo para poder moverme y estar en constante actividad.

¿Cómo haces para tener un rostro tan impecable? Por más cansada que me encuentre, me desmaquillo antes de ir a dormir; uso cremas para el rostro de día y de noche, y bloqueador solar todos los días. Antes usaba muchas mascarillas, pero hoy en día no, sólo trato de tener la piel muy hidratada.