Encuentro de 'soñadores': Carlos Rivera y Mauricio Salas se confiesan cara a cara

Fotos: Octavio Lazcano. Las 7:30 de la noche y los 500 metros de pantallas LED se encienden, los visualesde las alfombras de colores del pueblo de Canaán llenan de brillo y esplendor el escenario del Centro Cultural Teatro 1. Sólo falta una hora para que comience una función más de la tercera puesta en escena de José el Soñador en México; se respira calma y al mismo tiempoadrenalina. Personal de limpiezadesinfecta a toda velocidad cada una de las butacas, el director ensaya con su orquesta cada uno de los musicales, y los ingenieros revisan minuciosamente cada detalle de las luces y el sonido.

¡Todo debe quedar impecable!, pero primero se vivirá un encuentro único entre dos soñadores que TVyNovelas hizo realidad. Dieciocho años después de que Mauricio Salas protagonizara la puesta en escena,se encontró con Carlos Rivera para compartir la experiencia que les dio la túnica de colores que simboliza al personaje bíblico.

“MAURICIO FUE EL JOSÉ QUE YO VI Y QUE ME INSPIRÓ”: CARLOS

Mauricio Salas llega primero, sonríe, saluda a todos y se muestra emocionado por pertenecer a la misma puesta en escena que protagonizó hace casi dos décadas, y es que Mauricio es cóver de Carlos en José el Soñador. El tlaxcalteca irrumpe en las tablas a los pocos segundos, se le ve claramente en el rostro que siente la misma energía y felicidad que su colega; impone con su voz y sonrisa. Ambos se estrechan la mano, se dan un fuerte abrazo y se sientan en el set preparado para tener una mágica plática; no hay guiones ni estructuras, ambos fluyen y dan rienda suelta a su creatividad y amistad.

“Es un honor que estés hoy en mi programa (risas), siempre eres bienvenido a esta tu casa, el teatro, que sí es tu casa. Realmente ha sido nuestra casa por más de 18 años”, comienza diciendo Mauricio con la espontaneidad que lo caracteriza, mientras que Carlos le contesta contando cómo lo vio por primera vez:“Yo te conocí aquí, pero tú no me conociste cuando vine a ver José..., pero nos conocimoshace 17 años”.

Carlos siente una gran admiración por Mauricio, pues fue quien lo llenó de sueños y lo hizo imaginarse que él también podría encarnar a José, como aquel día de abril de 2005 cuando el intérprete de Me muerovio por primera vez el musical, la primera obra en su vida que disfrutaba.

“La historia con Mau Salas es muy especial por muchas razones, él fue el José que yo vi y que me inspiró;de las grandes inspiraciones que tuve en el teatro es este señor que está aquí a mi lado, y tengo la gran fortuna de haber pisado muchos escenarios. Todos los musicales que he hecho los hemos compartido: Bésame mucho, La bella y la bestia, Mamma mia!, El rey león y ahora José el Soñador. Es increíble, porque Orgasmos, la comedia, que no es musical, es laúnica obra en laque no hemos estado juntos; en todos los musicales nos hemos encontrado, y es superbonito, porque José el Soñador es muy especial para mí, es la primera obra que vi en mi vida, me hizo soñar con hacer musicales, y verte haciendo José fue como ver todas mis ilusiones puestas en ti, porque hacías todo lo que yo quería hacer: una obra con un mensaje tan alegre, tan bonito, un papel que es especial y entrañable. Esa vez que te vi en el CCT2 marcó mi vida, porque a veces no alcanzamos a dimensionar que cada butaca que está llena en el teatro es un sentimiento, una persona, un sueño, que puedes marcar para siempre a quien está sentado ahí. Yo fui una de esas personas que se marcó por ti y por Lola Cortés, ya que a ambos los vi en escena ese día; me transformaron a tal punto, que yo dije que quería hacer eso, por eso tengo que agradecerle muchas cosas a él y es un placer volver a coincidir”, dice Carlos.

“MI MAMÁ, QUE ERA MAESTRA DE KÍNDER, ME LLEVABA CON ELLA, Y TODAS LAS CANCIONES QUE ENSEÑABA ME LAS APRENDÍA”: CARLOS

Mauricio Salas se muestra gratamente sorprendido y conmovido. “Qué maravilla, sabes que me puse a pensar y me surgió la interrogante, porque nunca te lo he preguntado: ¿Tú cantabas desde siempre?”, interroga a Carlos.

“Yo canto desde que tengo memoria, no me acuerdo cuándo fue que comencé a cantar; sí tengo un recuerdo muy claro, porque de hecho hay un video y está marcado con fecha de 1990, yo tendría cuatro años. Estoy cantando en la boda de un tío, hermano de mi abuelita, y había músicos, gente cantando y yo le dije a mi mamá que quería cantar, entonces se ve cómo canté Las mañanitas; no se escucha mucho porque estaba el sonido de la batería, pero dice mi mamá que desde pequeño, cuando yo no hablaba, cantaba, luego ella, que era maestra de kínder, me llevaba con ella, y todas las canciones que enseñaba, yo me las aprendía y cantaba con ella: ‘una rata vieja, que era planchadora...’. Yo digo que ahí comenzó mi gusto por cantar, porque es diferente el hecho de que cantes a que te guste cantar”,narra Carlos abriendo su alma.

Eran 15 minutos de entrevista, pero se extienden a 22. Ambos actores no quieren parar de hablar, el tiempo se pasa volando y ellos disfrutan de principio a fin la conversación.

Antes de llenar una Arena Ciudad de México, Carlos era el favorito de su colegio para entonar el Himno Nacional Mexicano. “Las monjas del colegio donde yo estudiaba siempre me ponían a cantar el Himno Nacional, y ahí es donde podía cantar, pero realmente fue a los 15 años,estando en bachillerato, cuando me metí en un concurso de canto escolar, luego participé y gané el primer lugar en elinterbachilleresen el estado de Tlaxcala. Desde ahí comenzó mi carrera como cantante” revela.

“ERA MUY MALO PARA CANTAR, A MÍ LO QUE ME GUSTABA ERA PATINAR SOBRE HIELO”: MAURICIO

Y como la plática se adentra en las confesiones, Mau confía que él era muy malo para cantar. “Te juro que era malo, a mí lo que me gustaba era patinar sobre hielo; de hecho, quería participar en unas Olimpiadas, como Donovan. Mi gran sueño era participar en unas Olimpiadas, pero cuando llegó la preparatoria, tenía que ir a entrenar a las 4 de la mañana y dije que no podía; siempre he sido nocturno, pero entonces veo a mis hermanos que trabajaban en difusión cultural y hacían obras y conciertos, y me pasó como a ti, me motivé a hacer eso también. Entré a la prepa, pero era muy malo, entonces me dieron un papel que hacía cinco personajes; yo no cantaba, pero tenía la facilidad de bailar por el patinaje, ahí es cuando comienzo, pero de hecho, mi primer coreógrafo me dijo: ‘Qué bárbaro, Mauricio, como cantante,mmm..., pero qué buen actor eres’, pero esome sirvió como un desafío para hacerlo bien, por lo que me metí a clases en elTec y luego entré a un lugar llamado Arte Estudio en Monterrey, ahí comenzamos a aprender Efraín González (mi socio) y yo. Poco a poco fui aprendiendo, pero era duro para mí, y eso que mis papás cantaban en el coro de la iglesia, pero a mí no se me daba, era malo”, cuenta.

“NO CONTROLABA LOS MOVIMIENTOS, COMIENZO A HACERLO DESDE QUE ESTOY EN EL TEATRO”: CARLOS

Carlos le expresa a Mauricio que hasta en eso se parecen, pues le confiesa que él tampoco era bueno en el baile… “A mí me pasó también en el baile como a ti te llegó a pasar en el canto. Yo crecí muy rápido y mis extremidades son muy largas; de hecho, mis brazos no son proporcionales con el cuerpo, entonces, me decían cuando entré a La Academia que parecía un inflable como de estos que usan en los lavados de coche que mueven sus brazos sin control, así era yo, no controlaba los movimientos, comienzo a hacerlo desde que estoy en el teatro, como tú y muchos más que reciben clases y se preparan, gente que después de su función se va a recibir sus clases”, comenta.

El comienzo en la música para Carlos no fue fácil, algo que también le comparte a su amigo Mauricio: “Yo no pude recibir clases y prepararme, primero porque no teníamos los medios económicos en mi casa ni tenía dónde hacerlo. Cuando entro al teatro, lo hago en un momento un poco complicado dentro de mi carrera musical; yo ya había salido de La Academia en el 2004, y ese mismo año se estrenó José el Soñador, por eso tenemos muchas cosas tú y yo en común, eso es algo muy bonito”.

El tiempo transcurre y ya es hora de despedirse. El público comienza a entrar al teatro, el olor a palomitas impregna el lugar, y Carlos Rivera tiene que regresar a su camerino a prepararse para una nueva función. Mauricio también debe regresar a bastidores y estar alerta, pues en esta temporada no sólo es cóver de José, también de Jacob, El Faraón y Putifar, en caso de que alguno de ellos falte. “¡Es mejor soñar!”, dicen ambos actores dándose un abrazo y poniendo fin a este encuentro en el que no se pierde la fe.