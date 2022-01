"En la vida real no lloro": Victoria Ruffo en exclusiva habla de 'Corona de lágrimas... 10 años después'

En el Foro 15 de Televisa San Ángel, Victoria Ruffo es una rockstar. Todos la abrazan, la piropean y le piden fotos. ¡Hasta filas hacen para lograr una selfie! Sus compañeros la aman, y ella lo sabe. Vestida completamente de negro, la actriz comienza las grabaciones de Corona de lágrimas… 10 años después, telenovela producida por José Alberto Castro, quien retoma esta historia luego de una década en la que Refugio Chavero conmovió al público de muchos países llorando como ninguna protagonista lo había hecho antes. Ahora, la Queen está de regreso y nos cuenta cómo vive esta experiencia que la llena de felicidad.

¿Cómo te sientes al reencontrarte con tus compañeros de elenco 10 años después? Estoy encantada, creo que es la primera vez que me pasa esto. Aunque cuando hice La madrastra, luego de la repetición se hizo un nuevo final y también fue muy raro, porque nos volvimos a juntar todos. Pero ahí sólo habían pasado seis meses; aquí estamos hablando de 10 años, y volvernos a reencontrar, con los mismos personajes, es maravilloso, algo que nunca me había pasado, y sé que lo voy a disfrutar muchísimo.

¿Se te remueven todas las emociones? ¡Claro! Porque como dice el Güero, terminamos la última escena en una iglesia, llorando como locos porque se acababa ese día la novela, entonces se me remueven muchas cosas, pero estoy feliz de volver a verlos, ya que siento que sí logramos hacer una gran familia.

¿Imaginaste que Refugio llegaría nuevamente a tu vida? Yo creo que uno lo sueña, lo anhela, porque es un personaje que quiero mucho, pero yo me imaginaba quizá regresar a hacer a Refugio en una película, en el cine, pero no en telenovela; sin embargo, me siento fascinada con el proyecto.

¿Cómo surgió la idea de retomar la historia? Fue una idea que logramos todos los muchachos: Mane, Josemaría y Alejandro junto conmigo y el Güero. Nos juntamos hace algunos años en una cena y conversamos sobre la posibilidad de retomar la historia. En estos 10 años nos seguimos viendo como familia y nunca se perdió el contacto.

Este ha sido uno de los personajes con los que más has llorado en televisión, ¿estás preparada para tanto llanto? Yo en mi vida real casi no lloro, a no ser que pase una desgracia realmente grave. Pero no lloro, y ahorita han pasado tantas cosas en estos dos años después de mi última telenovela (Cita a ciegas), entre la pandemia y tantas muertes que han pasado cerca de nosotros, entonces siento que todo eso lo traigo como muy arraigado, y yo siempre utilizo eso para mis personajes, y creo que ahora sí traigo lleno el tanque. Yo disfruto mucho llorar porque las señoras lloran conmigo, es una especie de desahogo, y el personaje me encanta, ya que es una señora, ama de casa, con sus hijos, sus problemas de madre.

Entonces, Refugio seguirá sufriendo… Pues, no sé, la verdad es que yo creo que esto sería como el regreso de los hermanos Chavero, y se acabó. Pero como dice el Güero, a lo mejor y ahora vengan los nietos (risas)

¿Sientes los mismos nervios como si fuera el primer día? ¡Claro! Son diferentes nervios, pero siempre existen. Ya saben, volver a pisar un foro, volver a darle vida a un personaje... es estresante.

¿Así haya sido un éxito la primera parte de la novela? Es que nadie sabe si esta temporada será un éxito. Nadie tiene la varita mágica. En la primera parte nos fue bien; en ésta, esperemos que el público la tome igual de bonito.

¿Te sientes completamente recuperada del COVID, sin secuelas? Sí traigo secuelas, entre ellas mucho cansancio, me canso mucho, tengo mucho sueño, pero gracias a Dios es todo lo que tengo de secuelas.



Por el momento, ¿vivirás en la Ciudad de México mientras grabas la telenovela? Así es. Vamos a estar yendo y viniendo, tanto mis hijos como yo.

¿Cómo celebraste las fiestas decembrinas? En familia, juntos. Este año más todavía, porque en 2020 fue un poco complicado, casi todos nos la pasamos en diferentes casas. Entonces dimos gracias a Dios por estar vivos, mi madre está bien, se encuentra bien cuidada, está sana, mis hermanas también.

¿Participaste en la preparación de los platillos para la cena? ¡No! Yo soy malísima para la cocina, no me gusta, y cuando lo he tratado de hacer, me sale horrible. ¡Nadie se lo come! (risas).

¿Cuál es tu principal propósito para el 2022? Ya dejé de fumar, tengo casi dos años sin hacerlo, ese era uno de mis propósitos siempre, y ya lo cumplí. Ahora, creo que lo primordial es ser feliz, estar con mi familia, disfrutarlo, convivir con ellos, agradeciendo a Dios por tener salud, trabajo y amigos.

