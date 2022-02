Eleazar Gómez quiere rehacer su carrera y su vida personal a 10 meses de salir de prisión

Con lentes de sol oscuros, pensando cada una de las respuestas que iba a decir, y sin querer dar detalles de los días que pasó encerrado en una celda, Eleazar Gómez reapareció ante la prensa; esta vez no hubo empujones ni correteos, atendió a cada uno de los periodistas y contestó las preguntas, algunas de forma más seria que otras.

“Mi vida la comencé desde cero, y de eso no hablaré”, advierte, dejando claro que pretende olvidar su pasado y no rememorar las horas que estuvo detenido tras golpear físicamente a la que era su novia, Tefi Valenzuela, en noviembre de 2020.

Está consciente de que la vida le dio una segunda oportunidad, y asegura que no la desaprovechará; confiesa que sigue tomando terapias para controlar la ira, aquella rabia que lo llevó a perder el control y le afectó su vida personal y profesional. Sueña con tener un hijo, pero no está en sus planes inmediatos, mientras, prefiere contagiarse de buenas energías de niños y participar en una fundación que ayuda a pacientes infantiles con cáncer.

¿Emocionalmente cómo te encuentras? Bien, tranquilo y contento por lo que está por venir.

Ahora, luego de salir de la cárcel y realizando labores sociales, ¿qué te motiva a realizar estas acciones? Yo siempre lo he hecho, desde muy pequeño, desde los 12 o 13 años; recuerdo que comencé a involucrarme con este tipo de actividades sociales y a participar en convivencias benéficas, y siempre me hacía sentir muy bien. Esto no es de ahora, lo he hecho toda mi vida, sólo que a veces invito a la prensa y a veces no; es bonito que siempre compartan con nosotros, pero en ocasiones se hace en silencio.

¿Crees que en este momento de tu vida buscas rodearte de energía de niños para tener otra vibra en tu vida? Es posible. Pero la razón principal es por apoyar este tipo de causas y compartir con los niños.

¿Cómo te reconstruyes? No hay ninguna reconstrucción, es simplemente seguir adelante.

¿Estás en paz? Totalmente.

¿Cuál crees que es la mayor lección que aprendiste? No hay ninguna lección definitiva o absoluta, una persona sigue aprendiendo todos los días; evidentemente pasé por una situación muy fuerte, pero momentos así te pueden ocurrir en la vida y uno tiene que estar listo. No te voy a negar que sí me afectó, por supuesto que me afectó, soy un ser humano normal y corriente, como cualquier otro, y me lastimó bastante, pero estamos en el proceso de salir adelante. Estoy tomando mis terapias; llevo 10 meses y seguimos trabajando en ello. Afortunadamente, las personas que siempre han estado cercanas a mí, que me conocen desde pequeño, han estado a mi lado, y eso es algo que agradezco mucho, eso me hace querer seguir echándole todas las ganas para seguir adelante.

En esta etapa de tu vida, ¿de qué tienes ganas de trabajar en tu carrera artística? Gracias a Dios se me están abriendo las oportunidades y voy a seguir haciendo lo que siempre he sabido hacer y lo que más amo, que es defender el arte en un escenario, ya sea haciendo cine, teatro o televisión. Comenzaré a hacer teatro de nuevo, me llamaron para actuar en dos telenovelas, y también lanzaré próximamente me disco.

¿Crees que tu carrera se vio afectada? No lo sé, posiblemente sí.

¿Cómo lo asumes? Trabajando. La vida está llena de adversidades, pero frente a ello, lo que hay qué

hacer es hacerte fuerte y salir adelante; eso es lo que veo como persona, como una reflexión de vida que aplica a cualquier situación difícil en la que estés involucrado.

¿Te consideras más fuerte y maduro ahora? Por supuesto. Todos deberíamos hacernos fuertes ante las adversidades.

¿Crees que la vida te dio una segunda oportunidad? Sí. Es una segunda oportunidad que estoy viviendo y estoy muy agradecido por ello, desde el fondo de mi corazón lo digo. Es una segunda oportunidad que no pienso desaprovechar.

¿Estás soltero? En este momento no estoy viviendo una relación sentimental, y tampoco estoy pensando si tendré una relación pronto o no; no está en mis planes por el momento.

¿Te gustaría formar una familia? Toda la vida he expresado que uno de mis sueños más grandes en la vida es poder ser padre, y si Dios me da la oportunidad de ser papá algún día, yo seré la persona más feliz del mundo, sólo que en estos momentos tampoco está en mis planes.

