El dulce privilegio de ser mamás: Victoria Ruffo, Erika Buenfil y más testimonios de famosas

LUZ ELENA GONZÁLEZ 9

Con su esposo, Bernardo Martínez, la actriz y conductora procreó a Santiago y María José. Él tiene 14 años y padece autismo. “Sentí alivio al saber qué tenía, pero también angustia por ignorar cómo tratarlo y entré en depresión; no entendía por qué, si mi marido y yo somos sanos, sucedía esto. Pese a ello, mi hijo es puro amor, lo mismo que mi María José”, dice Luz Elena, quien en 2019 creó la fundación Una luz para Santiago. “Me preocupa su futuro; no ha sido sencillo, pero quiero dejarle algo para cuando yo ya no esté, un lugar donde pueda desarrollarse, ser feliz, que no le hagan bullying, que no se sienta solo ni abusen de él, porque será adulto y continuará pensando como niño”.