Egos, drama y pleitos: 10 momentos de 'Las estrellas bailan en Hoy'

A la gran final de Las estrellas bailan en Hoy: Campeón de campeones, llegaron seis parejas que se disputan el primer lugar de la competencia que busca coronar a los mejores de la pista. Este viernes 16 de diciembre el programa que produce Andrea Rodríguez terminará una temporada llena de baile y escándalos.

Los finalistas son: Toñita y Tony, Carlos y Candela, Manelyk y El Potro, Violeta y Luis Fernando, Romina y Josh, así como Ferka y Jorge.

Durante esta temporada, la gran sorpresa para la productora Andrea Rodríguez ha sido la pareja que integra Ferka y Jorge, pues al principio no les tenía mucha fe, ya que la primera participación de la actriz en la temporada anterior no la convenció del todo. “Esa vez vino, precisamente, con Christian Estrada, y la verdad es que bailaron bastante ‘X’, por eso no me imaginaba que Ferka fuera tan buena bailando, y además tan carismática, la gente la quiere tanto, y al lado de Jorge ha hecho un gran trabajo”.

Pero Toñita y Tony también la han dejado con la boca abierta, ya su crecimiento en la pista era algo que no se esperaban ni los jueces. “Toñita fue la última en integrarse a Campeón de campeones luego de que Pía y Moisés no llegaran a un acuerdo para estar en el reality, entonces la uní con Tony, le dije que al no ser tan buena para el baile seguro iba a ser la primera eliminada, pero igual le convenía. Dejamos que la competencia avanzara y mira a dónde han llegado”.