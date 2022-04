Edy Smol, cara a cara contra el cáncer: "No llevo ningún tratamiento ni me operaré"

Después de confirmar que padece cáncer de colon, platicamos en exclusiva con Edy Smol sobre cómo ha vivido este proceso desde hace tres años que le diagnosticaron la enfermedad. El Gurú de la moda aseguró que está tranquilo, que no le teme a la muerte y que, lejos de ello, confía plenamente en los designios de Dios. “Vivo el ahora, la muerte no es un castigo, es un premio por haber terminado el juego hasta el último nivel…”, expresó el famoso conductor de 45 años de edad.

¿Cuánto tiempo llevas librando la batalla contra el cáncer de colon? Estoy a punto de cumplir tres años con la enfermedad. Me di cuenta porque me empecé a sentir muy mal, me veía muy desmejorado, adelgacé mucho, ya no tenía ganas de comer y batallaba mucho para digerir los alimentos. Debido a la genética que tengo por parte de mi mamá, de mi papá y de mis abuelos maternos y paternos, tenía que realizarme estudios eventualmente a partir de los 40 años, pero no lo hice, sino hasta que ya me sentí mal, y resultó que tenía cáncer.

¿Qué hiciste? Empecé un viaje maravilloso de seguir adelante, por eso creo que no lo había platicado, porque soy enemigo de las personas que se hacen las víctimas; considero que yo no soy víctima de nada, creo que son circunstancias y que cada persona viene a este mundo a tener una lección de vida. Todos tenemos una historia diferente y cada quien decide qué hacer con los limones, si los convierte en limonada o no.

¿Le temes a la muerte? No, porque no creo que la muerte sea un castigo, al contrario, creo que es un premio por haber terminado el juego hasta el último nivel. Es padrísimo poder trascender como persona y como alma; cuando entiendes la muerte así, te vas dando cuenta de que morir es algo hermoso y que no es feo.

Entonces, ¿no tienes miedo? En lo absoluto, no soy un hombre que viva con miedo, siempre se me crió como un alma libre, con mucha seguridad; yo vivo “el ahora” y no puedo tener miedo a algo que sólo decide Dios, a quien yo amo mucho, y así como él un día decidió depositarme en esta vida, un día va a decidir recogerme, y será una decisión maravillosa porque él sabe lo que hace.

¿Cómo has enfrentado este proceso? He seguido haciendo mi vida y no estoy pensando en la enfermedad, no es algo que traiga en la mente. Además, decidí no llevar ningún tratamiento ni operarme.

¿Por qué? Primero, porque es una decisión que no perjudica a nadie, no tengo hijos ni dejo a nadie desprotegido; y luego, porque después de ver a mi familia que con todo y los tratamientos se ha ido, yo decidí cambiar un poco la historia y ver qué pasaba. Sé que es un riesgo, una moneda al aire, y me pueden salir bien las cosas o no. Tengo muchas ganas de vivir, pero ya será lo que decidan allá arriba.

Decidiste no llevar ningún tratamiento médico, pero, ¿has buscado otras alternativas? Sí. Lo que me sugirieron al principio fueron quimioterapias, y luego una operación para extraer los tumores y pólipos, y después más quimios; y con eso, según lo que he visto, acabas como cucaracha fumigada, entonces yo no quise pasar por eso, así que recurrí a la herbolaria y tomo jugos verdes, tés, jengibre y muchas cosas, eso me ha ayudado a aumentar mis defensas y a sentirme fuerte, diario hago un ritual. Creo que la solución a cualquier dificultad es la practicidad, ese es mi modo de vida.

¿Te ha funcionado? Pues estoy en mi oficina, ustedes dirán (risas); estoy trabajando en unos proyectos padrísimos, estoy feliz y muy agradecido.

¿El cáncer sigue ahí? Sí, por supuesto, no se ha ido, ha tenido una evolución positiva, pero no está fuera.

¿Qué te dicen los doctores? Mi primer doctor al principio estaba muy enojado, furioso, me dijo que me quería correr del consultorio cuando le dije que no me iba a someter a ningún tratamiento, pero ahora me ha dicho que ha aprendido mucho de mí y que, aunque la medicina sirve mucho, a partir de ver mi evolución está empezando a recomendar a sus pacientes también la cuestión de los jugos y de la herbolaria.

¿No tienes fe en la medicina? Creo que la medicina es milagrosa, ¿a cuánta gente no ha salvado? Jamás se debe descartar, lo que pasa es que las quimioterapias, con base en mi experiencia, son muy perras; tengo mucha familia que ha muerto en ese proceso, el último familiar se murió en diciembre, el mero día de mi cumpleaños, no duró ni dos semanas, pero a mí no me corresponde decirle a nadie que se haga o no un tratamiento, es una decisión personal. Yo no soy nadie para decirle a alguien qué hacer, sería muy irresponsable.