FOTOS: Silvia Pinal y su HISTÓRICO homenaje en el Palacio de Bellas Artes

A Silvia Pinal le ofrecieron varias veces rendirle un homenaje, mismas que declinó. "Lo que no quiero es que sea pretexto para que hagan un gran negocio, no pretendo ser el motivo de un lucro, porque mi vida vale mucho. Un homenaje es valioso, y no tengo por qué ponerle precio o anuncios publicitarios. No me agradaría”. Por ello, la organización del que este lunes 29 de agosto le rendirá la Secretaría de Cultura en el Palacio de Bellas Artes, en colaboración con dependencias cinematográficas, se encomendó a Sylvia Pasquel, hija de la actriz, atendiendo justamente a la petición expresa que hizo la sonorense: “A mí me gustan los homenajes en vida, sean en el Palacio de Bellas Artes, en un mercado o donde sea; recibirlos cuando uno ya murió no tienen importancia”.

Siendo adolescente, se inscribió en el Instituto Nacional de Bellas Artes, y fue ahí donde, luego de muchas peripecias, se percató de su vocación y decidió ya no apartarse de los escenarios. Este lunes 29 de agosto, a sus 91 años, recibe el reconocimiento de su alma mater, acompañada de su familia y amigos. Varios momentos que alimentan la leyenda llamada Silvia Pinal, a quien alguna vez preguntaron: "'Si tuviera oportunidad de ser un personaje histórico, ¿quién sería?'… ‘Yo. Me gusta ser quien soy. Nada puedo borrar; estoy contenta con ser lo que soy’”.

MÍRALO AQUÍ EN VIVO

Un repaso a su impecable trayectoria.

Diana Bracho tuvo una impecable participación como narradora del homenaje. Recordó desde los inicios de Silvia y su legendario trabajo con Luis Buñuel.

La primera actriz también recordó anécdotas de cuando compartió el escenario con Pinal en ‘Amor, dolor y lo que traía puesto’ en el Teatro de los Insurgentes.

Homenaje a Silvia Pinal en Palacio de Bellas Artes

Críticos de cine alabaron su trabajo.

Con Busi Cortés, cineasta, como moderadora, un par de críticos de cine destacaron el trabajo de Silvia en la pantalla grande.

Leonardo García Tsao, crítico de cine, destacó que es fan de Silvia Pinal, "desde que era niño, es una admiración heredada que uno ve su carrera y dice 'es realmente fantástica, una mujer hermosa, versátil, todo terreno, puede hacer cualquier género', es un prodigio la carrera de Silvia Pinal. Es una mujer muy sensual que proyecta esa sensualidad en la pantalla".

José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, también dijo: "Independientemente de las películas de Buñuel, Silvia Pinal va un paso adelante de otras figuras del cine mexicano, que si bien son representación del cine mexicano, Silvia va más allá, canta, baila, hace drama, puede ser mujer fatal, puede ser la novia de Cantinflas"…

"Qué suerte tuvo Luis Buñuel de trabajar con Silvia Pinal, la actriz perfecta para sus tres filmes. A mí me encanta el papel de diablo, creo que es el favorito de doña Silvia. Buñuel tenía pensado hacer otras películas con ella, qué lastima que no se pudo concretar", dijo García Tsao.

Sylvia Pasquel llegó emocionadísima para recordar la biografía de su madre.

La primera actriz destacó que su madre, "gracias a su simpatía", obtuvo su primer empleo en la radio con "pequeñas participaciones", pero con un desempeño notable. Resaltó que su mamá fue pionera de la televisión mexicana, además de recordar sus primeros premios como actriz.

Pasquel también recordó que su madre es pionera del teatro musical de México y que, aunque la invitaron a Broadway, ella quiso seguir escribiendo su nombre en letras de oro en su país natal.

Alejandra Guzmán dijo al final: “Has logrado mucho más que cualquier mujer, gracias por darnos la vida, por darnos una familia llena e disciplina y ejemplo, gracias por darnos tu sangre y esa sonrisa siempre todos los días. Felicidades madre, eres grande, única”.



Recordaron los musicales que protagonizó

Su nieta, Stephanie Salas interpretó un número musical de 'Qué tal, Dolly'

Fela Domínguez.

Bianca Marroquín también participó en el homanaje

Alan Estrada fue parte de los números musicales

Primeras palabras y joyería de lujo.

Antes de salir de su casa en el Pedregal rumbo al Palacio de Bellas Artes, se enlazó vía telefónica con ‘Ventaneando’, y doña Silvia dijo:

"Estoy muy emocionada porque yo cuando estudiaba, estudié mucho tiempo en Bellas Artes... Estoy muy agradecida".

Para lucir como una diva, doña Silvia Pinal compró diamantes, en aretes y anillos.

Con información de María de Jesús Candedo, Jacobo Jiménez, Alejandro Salazar. FOTOS: Jacobo Jiménez, Edson Vázquez.