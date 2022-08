¡Destrozan la memoria de Rogelio Guerra! Su hija destapa pasado tóxico del actor y su viuda lo defiende

“¡Mentiras!”. Esta palabra fue lo único que escribió Phaedra Guerra en el correo que mandó a la redacción de TVyNovelas. Se refería a la historia que su madre propagó y sostuvo durante 40 años: que había sido millonaria y princesa en Gran Bretaña, pero que al llegar a México para trabajar como actriz y modelo, se enamoró de Rogelio Guerra, y por él decidió renunciar a su título nobiliario y a su fortuna.

La historia de amor entre Rogelio y Phedra Carlina -madre e hija llevan el mismo nombre, pero escrito de manera diferente- sucedió a mediados de los 70 y quedó escrito en las páginas de TVyNovelas en un reportaje publicado en enero de 1982, en el que la entonces esposa de Rogelio aseguró: “Sí, fui princesa, Elizabeth I otorgó el título a una ascendiente mía”.

Cuarenta años después, Phaedra, la hija, leyó esta misma nota en internet gracias a que fue publicada en TVyNovelas.com en mayo pasado. “Me vinieron a la mente muchas cosas. Imagínense que el día en que nací, que fui un bebé prematuro y estaba toda morada, Rogelio se fue del hospital porque tenía que grabar una telenovela. No se quedó porque tuvo un compromiso y pues así empieza mi vida”.

¿Por qué dices que es mentira la historia que contó tu madre de que era princesa? Ella no fue princesa en Gran Bretaña, ella nació en Estados Unidos y ahí fue a la escuela. No es verdad que haya sido millonaria y que decidió perderlo todo por el amor de Rogelio Guerra.

¿A qué te refieres cuando dices que Rogelio Guerra no debe ser adorado? A su imagen. Él prefirió cuidar su imagen ante las cámaras, prefirió la luz de los reflectores, su carrera en la televisión… prefirió todo eso antes que cuidar de su hija.

¿De qué tipo de abuso fuiste víctima en la relación con tu madre? Desde que yo era niña fui víctima de violencia, me golpeaba, y Rogelio no hacía nada, no se enteraba. Muchos años después, cuando regresé a México ya siendo adulta, fui con las monjas de la escuela en la que estudié de niña, y las mismas monjas me decían: tú eras la niña a la que su mamá le pegaba en la cabeza.

¿Tu mamá te sacó de México? Sí, a mí me trajo mi mamá a Estados Unidos cuando yo tenía 10 años, sin que Rogelio supiera. Lo hizo a escondidas, pero él tampoco hizo nada por buscarme durante todos esos años. Y cuando ya fui adulta, ingenuamente pensé en volver a México para buscar a Rogelio. Yo quería conocer a mi papá, buscaba recuperar esa parte de mi familia.

Phaedra Guerra actualmente vive en Estados Unidos. A partir de la publicación que leyó en TVyNovelas, decidió volver a emprender una búsqueda, ahora para recuperar esa parte de su vida en la que fue una niña en México. “Son años de los que no tengo muchos recuerdos”, cuenta. Publicó hace unos días un video en You- Tube en el que pide ayuda para que las personas que la hayan conocido en aquel tiempo se pongan en contacto con ella para reconstruir el rompecabezas de su infancia.

HABLÓ MARIBEL ROBLES, VIUDA DEL ACTOR

Ante las acusaciones de Phaedra, platicamos con Maribel Robles, la última esposa del actor Rogelio Guerra, (q.e.p.d.) para que nos contara su versión de los hechos y esto fue lo que nos dijo: “Pues mira, me sorprende y no, Phaedra sigue con mucho rencor y con mucha amargura. Su mamá se la llevó a Estados Unidos, sin permiso oficial de Rogelio, porque siendo una menor de edad necesitaba la autorización de su papá, pero la señora pagó para que la dejaran pasar sin problema, y a los tres meses de vivir allá se casó con un amigo de la secundaria, y decidió cambiarle el apellido a Phaedra, le puso White. Rogelio intentó averiguar el paradero de su hija por mucho tiempo, supu- so que estaba en Dallas, porque era donde vivían la mamá y hermanas de esta señora”.

¿Se casó Phedra legalmente con el señor Rogelio? Sí, en 1974, ella ya estaba embarazada, y duraron como tres años, aunque vivieron juntos cuatro más tratando de que el matrimonio se salvara. Rogelio siempre quiso a la niña, digamos que le echaron ganitas, pero lamentablemente no lo lograron. Para entonces Rogelio se dio cuenta que ella le había alejado a su familia y amigos, hacía fiestas y ya nadie iba, tiempo después le confesaron que la mujer les prohibió ir, aunque ella le movió al revés todo, era muy problemática.

¿Cómo tomó don Rogelio que lo hayan separado de su hija? Le dolió mucho, pero él confió que estando lejos y con la familia materna ya no iba a ser maltratada ni manipulada como lo hacía cuando vivían con él, cosa que no fue así, la misma Phaedra nos contó cuando vino a México, ya grande.

¿Entonces es verdad que Phaedra fue maltratada de niña por su mamá? Así es, la golpeaba y la maltrataba emocionalmente, tan es así que Phaedrita se hartó y a los 17 años se fue a vivir sola a California y se puso a trabajar de niñera, y cuando cumple los 18 se mete al ejército y es cuando tenía que usar el apellido Guerra, ya se le había olvidado que tenía un papá, y le cae el veinte que tiene una raíz en México. Se va a Alaska y justo transmitían telenovelas mexicanas y ve a Rogelio, desde ese momento comienza a generarse las ganas de regresar a México y hablar con él, pese a que su mamá le había contado toda una historia de terror.

¿Qué historia le contó? Le dijo que tuvo que comprarle a Rogelio la firma para poderla sacar del país, cuando realmente se la robó, Phaedrita creció con la idea de que su padre por una lana aceptó que se la llevaran, pero por fortuna se dio cuenta que todo había sido una mentira.

Cuando su mamá se la llevó a los 10 años, ¿tenía claro que su papá era un actor reconocido? Sí, porque cuando se la llevó su mamá, ella se dio cuenta a qué se dedicaba su papá, a ella le tocó Los ricos también lloran, Vanessa, novelas importantes que cuando iba a la escuela le decían “la hija de Rogelio Guerra”, lo tenía claro. Lo que pasa es que cuando estaba en Estados Unidos no tenía acceso a nada, no veía televisión, le pusieron otro apellido, toda esa parte la tuvo como adormecida, que fue de los 10 a los 16 años, que es cuando ya no aguantó a la mamá y se sale de la casa y se va a trabajar.

¿Entonces don Rogelio no podía dar con Phaedra porque usaba otro apellido? Así es, pero todos estábamos seguros que llegaría el momento en que iba a regresar, sólo era cuestión de tiempo. Mis hijos, por ejemplo, sabían que tenían otra hermanita perdida en Estados Unidos.

Platícanos de la señora Phedra, ¿era o no una princesa? Porque su misma hija lo desmiente… Llegó a México como modelo, entonces la contrataron para un comercial de una marca de coches, y justamente lo hizo con Rogelio, estuvieron como 48 horas grabándolo y de ahí surgió el romance. Aunque estaba rodeada de rumores, supuestamente andaba con un coronel del ejército, siempre fue interesada en el dinero.

¿Entonces de dónde sale lo de princesa? Dentro de sus locuras ella empezó a decirlo, que venía de Alemania, hizo su propia película cuando llegó a México. No terminó ni la secundaria, pero me queda claro que era muy inteligente, de hecho, Rogelio me decía que le gustaba leer mucho, también se hacía pasar por médico, era muy hábil.

Sin duda, Phaedra la pasó muy mal... Sí, de hecho cuando ella entra el ejército, de los 18 a los 22 años, tenía un muy buen seguro que le había pagado el padrastro, entonces durante la adolescencia, la mamá la mete a un psiquiátrico de adolescentes donde lo máximo que podía estar eran tres meses y a Phaedra la mantienen nueves meses por arreglo de la mamá con el hospital.

¿Por qué a un hospital psiquiátrico? Con esa mamá todo se podía esperar, el control que quería tener sobre ella era de terror, seguramente ya se le rebelaba, no le convenía y la encierra. Pero resulta que ya estando en el ejército le llaman compañeros del psiquiátrico y le cuentan que entablaron una demanda contra el hospital, por la forma en que los trataron y, sobre todo, porque no tenían que tenerlos más de tres meses, hacen una demanda colectiva y la ganan, a Phaedra le dan un millón de dólares y al terminar sus cuatro años en el ejército decide irse a Nueva York a buscar su sueño de ser modelo. Renta un superdepartamento, se compra un Corvette rojo, ya instalada y trabajando, es que decide regresar a México a buscar a su papá.

Para entonces tú ya estabas con el señor Rogelio y tenías tus hijos, ¿e hicieron su propia búsqueda, cierto? Nos encontramos Rogelio y yo una página, no dimos con ella, pero sí con el domicilio de la mamá, eso fue en abril del 2000 y en agosto de ese año aparece Phaedra. Rogelio siempre supo que, si la encontraba, le iba a traer graves problemas con la mamá, de eso estaba muy consciente. Pero en ningún momento fue un olvido o mala voluntad.

Ella ahora dice que quiere recuperar sus primeros 10 años... Todos le platicamos lo que pasó, principalmente su padre. Yo la acompañé al colegio en el que estudió de chiquita y todavía había maestras que le dieron clases, le contaron que llegaba con golpes y su mamá, Phedra, les dijo que era Rogelio el que la golpeaba, fue un trabajo arduo con ella, ahora no sé qué quiere buscar.

¿En su momento recuerdas qué le dijo el señor Rogelio? Que él se tuvo que hacer a un lado por su propio bien, cómo la usaba su mamá para fastidiarle la vida, tuvieron horas de platica en casa.