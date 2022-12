Confesiones de Yuri tras 46 años de carrera: "Ya no pido llenos totales, lo importante es la salud y mi familia"

Las bendiciones que hoy convierten a Yuri en una mujer exitosa se deben, según ella, a las buenas acciones que siempre tuvo con sus padres, aunque a finales de los 80 les ocasionó algunos dolores de cabeza cuando se fue de la casa para independizarse.

“Siempre fui muy amada por ellos, muy deseada, me cuidaron mucho, por eso fui buena hija, pero no perfecta, aunque siempre los honré, por eso Dios me premió. Yo los respeté, los amé y los mantuve económicamente cuando ya no podían trabajar; siempre vi por ellos, les daba su mensualidad, porque cuando eres buen hijo, Dios te bendice. Fui obediente, y me costó mucho salirme de la casa cuando me casé con Fernando (Iriarte), pero ya era una mujer hecha y derecha y tenía que volar, pese a que ellos no lo aceptaban”, expresa la intérprete que contagia con su alegría en cada transmisión de ¿Quién es la máscara?

“ECHÉ A PERDER A CARLOS RIVERA”

En el programa, la artista es la risa convertida en mujer. “Me gusta hacer reír a la gente, creo que por eso me contratan, me gusta la comedia y darle el toque jarocho al show. Como artistas tenemos la tarea de entretener al público. Yo soy espontánea, otros compañeros tienen su propia personalidad, y a veces los integro a mi relajo, como a Juanpa Zurita. Carlos es más reservado, aunque ahora también le gusta el desorden, pero no tanto como a mí. Quizá lo eché a perder, porque él siempre ha sido muy serio, pero como me quiere mucho, por eso entra al desorden, aunque a veces me detengo para no ser irrespetuosa”.

Este año, la cantante celebra 46 de carrera, pues comenzó de manera profesional en la música en 1976: “Tengo una carrera sólida, de sacrificios, de amor, de pasión; amo lo que hago, pero también un día estás arriba y otro abajo”. Por haber empezado muy niña, la gente piensa que Yuri tiene más edad, pero a sus 58 años se siente orgullosa de lo que ha conseguido: “Empecé a trabajar a los 12 años, a ser la telonera de Celia Cruz, Rubén Blades, Alberto Cortez y Manoella Torres”.

Su primer acercamiento a la industria del entretenimiento se lo debe a su mamá, quien además era su mánager. “Ella es la responsable de todo, fue quien vio este talento en mí y la que me sacó de la escuela porque decía que era muy burra, se preguntaba por qué perdía el tiempo ahí si no era buena para estudiar, lo mío era la cantada y la bailada. Desde chiquita me empezó a preparar, y a los 12 años ya estaba con mi grupo musical. Ella fue quien me apoyó desde el primer día, quien vio ese rubí que había que pulir, que tenía que pasar por fuego para ser la mujer que soy ahora”.

“JUGABA AL MODELAJE CON LA ROPA DE MI MAMÁ”

Desde que era una niña, confiesa, se sintió atraída por el espectáculo, y le gustaba improvisar presentaciones con sus familiares. “Lo primero que hacía al despertarme era pararme frente al espejo con mi hermana, Yamilé, y hacía conducción y modelaje con la ropa de mi mamá, por eso me encanta la moda; también hacía de narradora de las noticias”. Sus máximos referentes artísticos en esa época eran “Manoella Torres, Estela Núñez, Michael Jackson, Donna Summer y Barbra Streisand, esa era la gente que me inspiraba”.

El primer sueño que convirtió en realidad la nacida en Veracruz fue compartir escena con los cantantes a los que un día abrió sus conciertos. “Canté con Celia Cruz, Vicente Fernández, Lola Beltrán… He sido una mujer muy privilegiada y honrada”.

“ESTABA SOLA EN LOS MOMENTOS MÁS IMPORTANTES DE MI CARRERA”

Su fracaso en el primer matrimonio con el hijo de Maxine Woodside, quien llegó a representarla en su carrera, no le hizo desconfiar del amor, y años después se dio una oportunidad con un chileno que conoció en el Festival de Viña del Mar de 1995: Rodrigo Espinoza, quien en ese entonces era músico del grupo Aleste. Un intercambio de miradas bastó para que quedaran flechados; ella dio el primer paso pensando que era el hombre de su vida, y no se equivocó. Se casaron al poco tiempo, ya tienen 27 años juntos, y son padres de una niña que adoptaron y les cambió la existencia.

“Yo me siento feliz, agradecida con Dios, porque es difícil estar bien en ambas áreas; recuerdo que cuando era muy famosa y estaba en los momentos más importantes de mi carrera estaba sola, y cuando estaba bien emocionalmente, mi carrera no iba muy bien. Ahora he trabajado para tener ese balance, ser feliz, con una hija, un matrimonio de 27 años, un hombre que se sube al barco conmigo, me apoya, acepta que soy una artista, una persona famosa… Rodrigo es un hombre seguro, tremendo como papá, esposo y compañero de trabajo, ¿qué más le puedo pedir a la vida? No todas las artistas tienen ese privilegio, porque hay unas muy famosas que están en los primeros lugares, pero solas”.

“YA NO PIDO LLENOS TOTALES” La clave de una relación en la que impera el respeto y la comprensión ha sido la creencia religiosa que refuerza sus valores. “Dios es el responsable, porque cuando metes en tu unión al que creó el matrimonio, todo va bien. En la Biblia están todas las reglas para ser un buen esposo y una buena esposa, por eso tenemos un matrimonio firme, sabio”. La pandemia no tuvo piedad con la vocalista de éxitos como La maldita primavera y Detrás de mi ventana, pues la disautonomía fue una de las secuelas que le dejó el COVID-19. Por eso, ahora lo más importante para Yuri es gozar de buena salud. “Soy una mujer fuerte, una líder, una guerrera, y agarrada de la mano de Dios he podido salir adelante; sufrí con las secuelas, entonces, ya no pido triunfos ni llenos totales, lo más importante es la salud y estar con mi familia”.

“TODAVÍA NO ME SIENTO UNA LEYENDA”

El año pasado su disquera le hizo un homenaje con el disco Celebrando a una leyenda, que la reunió con otros exponentes en distintos duetos: “Agradezco que me hayan rendido un tributo en vida, porque a veces les hacen homenajes a los artistas cuando están muy viejitos y ya no pueden caminar, ver ni disfrutar, ¿ya para qué?, el artista ya no está en este plano; que me hayan homenajeado ahora que puedo caminar y cantar es un lujo, un agradecimiento a Dios”.

Al preguntarle si se considera una leyenda, tajante y sin titubear dice que no: “Yo soy una persona que ha sembrado mucho en su época, sigo estando vigente, pero el título lo puso la compañía; a lo mejor soy una leyenda viviente, pero todavía no me siento una leyenda”.

