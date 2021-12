Carlos Rivera huye de su familia... Todos quieren saber '¿Quién es la máscara?'

Este domingo 12 de diciembre termina la tercera temporada de ¿Quién es la máscara?, y Carlos Rivera se despide con un gran sabor de boca luego de participar en uno de los proyectos que más lo han acercado al público, permitiéndole una interacción con la gente que ni los escenarios musicales le han regalado.

El investigador estrella de este formato que sobrepasa los siete millones de espectadores en cada emisión nos confiesa cuánto ha sumado este programa a su carrera y quiénes son los personajes que lo han dejado sin aliento.

¿Qué personaje te ha causado impacto ver en el escenario? Sin duda, Búho (Carlos Ponce) me impresionó porque él es una estrella de la música, de la actuación, ha hecho proyectos en Hollywood, entonces, fue alguien que me impactó. Cuando le reconocí la voz sólo pensé que cantaba muy parecido a él, y solté su nombre sin imaginar que le estaba atinando; es que no podía creer que estuviera en el programa, y lo que me gustó de esta temporada es que trajeron a muchas celebridades que no estamos tan acostumbrados a ver aquí en Televisa. Aplaudo que hayan involucrado a gente de afuera, y eso lo hace más difícil y divertido.

Entonces, ¿ese es el plus que ha tenido esta temporada? Sí, claro. También tenemos al Hombre de Piedra, que realmente a todos nos dejó con la boca abierta. Me parece increíble que haya venido a jugar, a divertirse, a meterse en ese personaje.

¿Qué otros episodios te han dejado con la boca abierta? De repente cuando son deportistas, porque son personas que no están acostumbradas a los escenarios, a la música, mucho menos a meterse dentro de un personaje.

¿Hubo alguno que se te hiciera muy difícil de adivinar? Tenemos a alguien, por primera vez, en la final de ¿Quién es la máscara? y que les juramos no saber quién es. Gitana nos la ha hecho difícil, porque en otras temporadas siempre logramos descubrir a las celebridades que llegan al último programa con tantas pistas que nos dan; de tanto que han cantado no pueden ocultarse demasiado, pero de verdad no sabemos de quién se trata, sólo sé que ella es quien mejor ha sabido jugar, ha hecho varios acentos y se nos ha hecho imposible atinarle.

¿Entre tu círculo de familiares y amigos te llegan a preguntar quiénes se esconden detrás de cada personaje? ¡Todo el tiempo! Tengo un chat con mi familia, y en cada programa empiezan a escribir y a preguntar, pero yo sólo contesto con el emoji de las manitas con el dedo hacia arriba. Les digo que no sé, pero ya luego me llaman, y es lo bonito que tiene este proyecto, porque pocas producciones unen a la familia de esa manera, y este es un programa que desde que apareció en la pantalla mexicana se convirtió en ese lugar de encuentro, de reunión hasta en grupos de WhatsApp haciendo quinielas… A nosotros, cuando vamos a la calle, nos preguntan, nos dicen cosas... Cuando fui hace unos meses para Estados Unidos estaba terminando la temporada pasada allá y me paraban para preguntarme quién ganó. Entonces, pocos shows de televisión logran eso, y me causa mucha emoción.

Estuvieron nominados a los premios Emmy. ¿Qué se siente pertenecer a un programa que logre ese reconocimiento? Me da mucho orgullo porque es un proyecto para el que Miguel Ángel Fox me llamó desde el comienzo, me contó sobre la idea de un programa en el que salían artistas vestidos con coloridos personajes, quizá como animales, que aparecían cantando. Y recuerdo que esa vez me dijo que estaba llamando a pura gente de confianza porque, de entrada, a todo el mundo le parecía rarísimo, y el formato no había salido en otra parte del mundo más que en Corea, como una sección de un programa. Entonces, cuando me invitó lo asumí sólo porque estaba él de por medio, pero al estar ya dentro de la producción, quedé sorprendido con la calidad del show; ellos ya estaban probados en apuestas tan grandes, pero creo que con ¿Quién es la máscara? han llegado a rebasar niveles de lo que estábamos acostumbrados a ver en la televisión mexicana, porque muchas veces la palabra tropicalizar se ha llevado a niveles bastante diferentes a los que aquí se están haciendo, porque yo que he tenido la oportunidad de visitar muchos países, he visto La máscara en España, y no tiene nada que ver; creo que si hablamos de calidad, nuestra versión la supera en un cien por ciento, y siento que eso nos hace sentir orgullosos como mexicanos, de que se esté haciendo televisión con esta calidad.

Y como artista, ¿te ha llevado a otro escalón? También como artista me emociona porque el programa me ha acercado más a la gente; continúo participando en proyectos de altísima calidad, y todos los que hago, he intentado siempre que tengan una calidad muy alta para que, cualquier cosa que haga, tenga un prestigio, porque no haría yo cualquier cosa, y por eso es que ya llevo tres temporadas aquí. Esto ha sido muy importante porque la gente me ve cada domingo, interactuamos en las redes, en el show estamos relajados, me ven divirtiéndome, y el año pasado agradecí más el estar aquí, porque vine a olvidarme de lo que estaba pasando (pandemia), y de esa manera ha influenciado en mi carrera, porque yo soy como un niño grande que disfruta jugar, por lo tanto, para mi carrera de cantante es un privilegio estar en este tipo de espacios; la interacción no te la da otro programa.

