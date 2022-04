Angélica Vale en exclusiva cuenta cómo se las arregla para ser mamá y volver a la TV: "¡No duermo!"

Angélica Vale se ha ganado un lugar importante en el medio artístico, no sólo por su trabajo como actriz, también por ser una de las mejores parodiadoras del espectáculo. Ahora, la Vale está de regreso en el programa Tu cara me suena, en el que funge como coach y juez, un doble reto que se suma a la difícil tarea que tiene en casa como mamá de dos pequeños: Angélica y Daniel. En exclusiva, la actriz nos compartió cómo se organiza para cumplir al cien con todo.

¿Cómo te has sentido en tu regreso a la televisión mexicana con este gran proyecto? Feliz y emocionada hasta decir basta porque llevo muchos años en Estados Unidos y la gente me preguntaba: “¿ya te retiraste?”. Por más que trabajaba acá no me veían, entonces me da mucho gusto estar en este proyecto de TelevisaUnivision, ¡estoy muy contenta!

¿Cómo te ha ido en las grabaciones de Tu cara me suena? ¡Muy bien! Amo este proyecto; si hay algo que me gusta es poder compartir tiempo con gente que admiro, y este es el caso de las ocho estrellas que participan, porque en el programa no sólo soy juez, también soy coach, y poder pasarles un poquito de mi experiencia como imitadora es la parte que más gozo. Lo que más me divierte es convivir con todos mis compañeros.

Definitivamente has sido de gran apoyo para los participantes, ¿qué piensas de lo que han expresado sobre el cariño y admiración que te tienen? ¡Los adoro, yo los quiero igual! Soy fan de muchos de ellos y no lo sabían; por ejemplo, de Christian Daniel adoro su voz desde hace muchos años, y escucharlo aquí es increíble; con Yahir he tenido la fortuna de trabajar, somos amigos y soy su fan, tengo sus canciones en mi teléfono; Kika abre la boca y no le cabe el talento en el cuerpo; Manny Cruz ha sido uno de los regalos más bonitos de esta temporada, es un gran ser humano, un rey; con Ninel estoy fascinada, el hecho de que se haya aventado este reto es increíble porque, seguramente, desprenderse de Ninel es difícil; redescubrir a Sherlyn, porque la conozco de toda la vida, ha sido muy bonito, creo que está viviendo el mejor momento de su vida, es muy divertida; Helen Ochoa y yo somos comadres de la vida y del amor... En fin, estoy muy emocionada con los ocho participantes.

Seguramente tu papel de juez no es nada sencillo… Así es, en las galas es cuando sufro porque se me tiene que quitar un poquito eso de ser la coach buena onda, y como juez trato de ser más seria, sobre todo a la hora de calificar, pero es horrible, las calificaciones son horrendas porque el formato del programa no te permite repetirlas y sólo tienes del 3 al 10; hay veces que, por ejemplo, no se merecen un 3 y tienes que ponerlo, o hay tres o cuatro (participantes) que se me merecen el 10 porque estuvieron espectaculares y no puedes repetir la calificación, esa es la parte que más sufro, pero en general gozo mucho el programa.

Por cierto, ¿de qué forma te has organizado para cumplir con este proyecto y al mismo tiempo con tu labor de mamá? Pues no duermo (risas).

¡Cómo crees! Sí, realmente duermo en los aviones, me toca un viaje largo de Los Ángeles a Miami, y ahí es donde me puedo echar mis coyotitos porque, verdaderamente, sí está canijo, está fuerte el asunto, pero yo sabía que no iba a estar muy descansada en estas semanas, así que entre semana estoy en Los Ángeles con mis hijos, y los fines de semana allá (en Miami), pero, obviamente, entre semana no dejo de estar en contacto con las ocho estrellas, porque les doy consejos y todo el tiempo estoy viendo sus clases de canto, sus ensayos, estoy presente por Zoom, la tecnología nos ha ayudado mucho en eso.

Con base en tu experiencia, ¿qué consejo le darías a los participantes y en general a la gente que se quiere dedicar a parodiar a grandes artistas? Primero, respetar a las grandes estrellas que están parodiando, que recuerden que le están haciendo un homenaje a la personalidad y popularidad del artista, y luego que se diviertan, porque no hay nada más bonito que subirse a un escenario y pasarla bien, precisamente de eso se trata Tu cara me suena.