Angélica Vale en exclusiva: "Soy la única mujer a la que le gritan 'fea' y se emociona"

Indudablemente, Angélica Vale es una estrella internacional. La proyección alcanzada con La fea más bella, versión mexicana de Betty, la fea, fue impactante. Amén de sus casi 47 años de trayectoria, infinidad de obras de teatro, telenovelas y un largo etcétera (que ahora incluye un programa de radio en horario estelar en una emisora de Los Ángeles, California), acaban de valerle para que las autoridades de aquella ciudad develaran una estrella con su nombre en El Paseo de la Fama de Hollywood.

Sin embargo, y no obstante ser hija de Angélica María y Raul Vale, sus inicios fueron duros, complicados. “¡Lloraba, te juro que lloraba! Yo quería entrar a Chiquilladas, y ni pruebas me dejaron hacer. No era rubia, como mi mamá; no tenía el ángel de mi mamá, pero sí el diablo de mi papá… No les caía bien”.

¿Ni por las “palancas” de tus papás te daban oportunidades? Es que fue al revés: por ser hija de quien era, nunca me abrieron las puertas. “Que si eres hija de…”, o sea, ¿pa’ qué? “No va a poder”. Y ni siquiera me dieron el chance. El valiente que me dió el chance de entrar a Televisa, ya un poco más en serio, fue Emilio Larrosa. Bueno, Jorge Lozano hizo lo suyo, pero tampoco pudo; no lo dejaron. Y fue Larrosa el que dijo: “¡A ver, órales! Le entró con la Vale”. Y la verdad es que el peor personaje de Soñadoras era el mío; ¡imagínate! Era la pobre haciéndose pasar por rica. Y yo dije: “El público me va a odiar”. Pero Salvador Garcini, que lo amo y es mi salvador de siempre, me dijo: “Házlo en comedia; ríete, búrlate de ti, de todas las fresas”. Entonces lo hice en comedia y a la gente le gustó.

¿Qué sentías cuando querías entrar a Chiquilladas y te rechazaban? ¡Lloraba mucho! No entendía, porque era yo muy chiquita. Tenía cinco o seis años, y yo decía: “Mamá, ¡¿por qué no puedo estar ahí?! ¿Por qué no puedo hacer eso? Me decía: “No sé, mamita”. A la distancia no es queja; al contrario… Es pensar que no me tocó fácil, cuando mucha gente cree que por ser “hija de…”. Y lo agradezco hasta decir “Basta”, porque precisamente a los 28 años yo decía: “A ver, después de 26 años en teatro, que vengan a contarme lo que quieran, que ya me la sé. Me dio unas tablas, una preparación... A la abuela le estaré agradecida toda mi vida por todo lo que hizo conmigo y por mí. No cambió nada de mi historia. O sea, qué bueno que no me aceptaron en Chiquilladas, qué bueno que no me metieron en Televisa, qué bueno que no fui niña CEA… Hubiera sido otra historia y no tendría, para nada, la seguridad que tengo en un escenario.

Cuando llega La fea más bella, ¿qué edad tenías? " Tenía 30… Fue precioso porque ni en mis sueños más locos me soñé un éxito como La fea más bella, jamás en mi vida pensé que iba a ser lo que fue. Bueno, hasta la fecha yo digo que soy la única mujer a la que le gritan “fea” y se emociona, porque todavía me dicen “fea” (carcajadas). Imagínate, después de 16 años sigo siendo la fea. Yo feliz, al contrario de muchas actrices que hacen personajes tan fuertes que se quedan con él toda la vida. Como decía María Rubio: “A mí me mató Catalina Creel”; yo, feliz de me digan “fea”.

Apenas hace cuatro años, Angélica Vale protagonizó Y mañana será otro día, telenovela que grabó en Televisa, por lo que viajaba los viernes a Los Ángeles, California, para estar los fines de semana con sus hijos y su esposo, lo que le dejó una gran lección: “Mi hija tenía 5 años, pero andaba como adolescente, cuestionándome todo, reclamándome todo… Un día me dijo: “Mamá, me abandonaste”. Le respondí: “No te abandoné, mi amor; fui y vine, estuve todo el tiempo”. Fue tan fuerte lo que me dijo que, pensé: “¡Ay, sabes qué! Para que me den otra novela a las 4 de la tarde y me vea nadie, no vale la pena que mi hija me diga que la abandoné. Ya no vuelvo a hacer una novela, no vuelvo a hacer una serie... O sea, si implica irme de mi casa mucho tiempo, no lo voy a hacer.

Pesa más que la vida personal… Sé que los años pasan volando y los hijos se van, pero quiero estar ahí; crear sus alas y ponerle las plumitas; es lo que quiero hacer con mis hijos. Y eso es lo que he intentado hacer los últimos diez años con Angélica y ocho con Daniel, y muero de ganas de verlos volar y muero de ganas de que cumplan todos sus sueños. Yo quiero estar ahí. O sea, tengo que estar ahí viéndolos y creando esas alas. Sí, si eso es lo más importante que tengo que hacer en la vida, lo más importante son ellos.

¿Sufriste la ausencia de tu mami cuando estabas chiquita? Un poquito. Creo que exageré como mi hija, porque realmente sí estuvo mi mamá, pero estuvo más mi abuela. Te consta: todo el tiempo. Mi abuela pasaba por mí todos los días a la escuela. Yo paso por mis hijos todos los días a la escuela; hay veces que se me complica y digo: “Mamá, échame la mano”. Pero mi mamá y yo vamos por mis hijos a la escuela todos los días. Después nos venimos a hacer tareas, les hago de cenar… Les cocino diario; el desayuno lo prepara mi mamá, porque yo estoy en la radio; a veces ellos, cuando no está mi mamá, porque también está chambeando, se preparan, ya están en edad de hacerlo; pero en las noches son míos: yo les cocino, los pongo en la cama, los acuesto... O soy mamá, mamá, mamá, mamá y soy la mujer más feliz del planeta. Los fines de semana, por ejemplo, estamos en casa, jugando juegos de mesa, viendo películas, viendo Stranger Things, que luego les dan pesadillas, pero ellos la quieren ver… Ahora que viene Navidad no sabes cuánto lo disfruto, porque de niña esa sí me faltó¡ porque, por más que estaba yo con mi abuela y con mi mamá, mi papá no estaba… Y luego la que faltaba era yo, porque hacía shows el 31 de diciembre… Y luego se divorcian mis papás; a los 13 se acabaron mis navidades con mis hermanos y mis primos de parte de mi papá, eso fue un drama espantoso. Entonces la familia de mi mamá como que ya se había repartido sus navidades, y nos tocó estar a las tres solas; ahora lo valoro muchísimo, pero en ese momento yo decía: “¡Esto no es Navidad!”.

“LA RADIO ME SALVÓ DE LA PANDEMIA"

Estás haciendo radio de 5 a 10 de la mañana. Era lo único que te faltaba… ¡Radio, sí! Nunca me lo imaginé, ni lo pensé, ni lo soñé, ni quería. Pero la radio me salvó la pandemia … Yo feliz. Hace casi tres años me cambié a la mañana, cosa que, tú sabes, soy teatrera y casi-casi cabaretera, entonces las mañanas para mí son como en chino, ¡pero me la paso tan bien! En la radio he descubierto un nicho muy divertido, muy padre, en el que hablamos de todo un poco, temas serios que le preocupan a la comunidad de Los Ángeles. Es local, pero ya me voy a volver nacional. Creo que voy a hacer el primer show latino que se vuelve nacional.

¿Te ha dado por tocar puertas en Hollywood? ¿Tienes el sueño de Eugenio Derbez, de Salma Hayek y de hacer algo allá? ¡Me muero del susto en las audiciones! Y en inglés, no; ¡peor! Creo que no lo tengo, la verdad. Está muy cañón, muy cañón y muy difícil. Yo, la verdad, estoy muy contenta en español, ¡amo mi radio! Ya me dieron una estrella en Hollywood por todo lo que he hecho en español, no me puedo quejar; todo lo contrario. ¡Qué bonito! Yo estoy muy contenta en español.

Sigue el chisme:

Meghan Markle tiene rasgos manipuladores a causa de su signo zodiacal

Este TikTok muestra cómo serían las Kardashian-Jenner sin cirugía

Sandra Echeverría revela detalles de su separación con Leo de Lozanne