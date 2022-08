Amores que surgieron en los foros de Televisa y ahora son de la vida real

Angelique y Sebastián 1

La actriz francesa y el actor argentino se conocieron en Televisa, pero fue hasta que ambos protagonizaron Teresa que consolidaron su amistad. Luego vino Lo que la vida me robó. Un trágico evento los unió: la muerte de la madre de la actriz. “Ahí me fue conquistando porque pude contar con él. Después me fui a Francia y lo empecé a extrañar, dije: ‘creo que me enamoré’. Hablábamos por Facetime, y cuando regresamos no nos resistimos y se dio algo que no esperábamos”, dijo Boyer al programa Confesiones, de Aurora Valle.

Por su parte, Rulli declaró a Yordi Rosado: “Siempre la admiré como actriz. La conocí en Teresa y me llamó la atención su profesionalismo, actitud y talento”. Aunque no han llegado al altar, decidieron vivir en unión libre, ya tienen siete años de relación y han actuado en cuatro proyectos juntos.