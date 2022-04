Adamari, Thalía, Chantal y más famosas bellas a los 50 años, sin tantas cirugías

Llegar a los 50 años en plena madurez de su vida luciendo bella, deseada y en plenitud, es uno de los objetivos de las mujeres de hoy. Para muchas famosas, llegar a esa edad las llena de alegría y grandes retos para el cuidado de su rostro y su cuerpo, pues saben que en el camino ocurren acontecimientos inesperados.

Sin lugar a dudas, varias mujeres famosas ven las cinco décadas como “la adolescencia de la edad madura”, en la que deben cuidar su piel de manera especial, pues inicia la reducción de colágeno y la piel facial se debilita, así como zonas del cuello y el cutis van reflejando el paso del tiempo, aunado al incremento de peso y el innegable aumento de grasa en unas zonas y pérdida en otras. En su ayuda, muchas estrellas del espectáculo, como Thalía, Paulina Rubio, Mónica Noguera, Chantal Andere, Mayrín Villanueva, Anette Michel, Adamari López, Joana Benedek, Biby Gaytán, Andrea Legarreta y Ana Bárbara, han recurrido a nuevos métodos estéticos para que luzcan increíbles, mucho más hermosas que cuando eran veinteañeras.

Gracias a la modernidad y a los avances médicos, hoy se vive otra era de la belleza femenina, y eso se ve reflejado en lo terso de sus rostros y, obviamente, en sus cuerpos.

Dentro de los tratamientos de belleza hay técnicas menos invasivas y con mejores resultados, tal es el caso del ácido hialurónico, que se encuentra en nuestro organismo de manera natural y que es una sustancia líquida que forma parte del colágeno que se produce naturalmente dentro de nuestro cuerpo. Ayuda a mantener la piel tan tersa como hidratada, pero poco a poco, con el paso del tiempo, va disminuyendo en nuestro organismo. Este nuevo método ha reflejado que la paciente se vaya olvidando de las cirugías, lo que da como resultado menos riesgos para la paciente, ya que, como dice el doctor Justo Adrián Cassab: “Por muy buen cirujano que seas, no te excluyes de los riesgos o mala cicatrización del paciente, son muchas cosas”.

Lo de hoy, asegura el galeno, es “la medicina estética, una nueva rama que está entre la cirugía plástica y la dermatología”, es decir, el foco de este asunto es lo estético, pero sin cirugía. “Hacemos faciales, controlamos alimentación con nutrición, y algo muy interesante, hacemos estudios genéticos que te dicen cómo metabolizan las personas los nutrientes de su piel”.

Ante algunas dudas sobre este nuevo método estético, el doctor Cassab las disipa a continuación...

Doctor Cassab, ¿con este nuevo método de estética se siguen pidiendo estudios clínicos antes de someter a algún tratamiento? Ya no. En mi caso, es muy raro que mis pacientes tengan reacciones negativas a mis tratamientos; cuando llegamos a tener algún efecto adverso es por la anestesia que trae el producto, más que el producto mismo. Por cada 500 pacientes, uno hace reacción, y es simplemente una inflamación más de lo normal.

¿Ya no se recurre a la anestesia como antes? Sí, llegamos a poner anestesia tópica generalmente donde es más molesto, como en el aumento de labios o bótox en las axilas, que es para las personas que sudan mucho, o en manos o pies, porque son partes muy sensibles, pero es anestesia en crema más la que ya trae el producto.

¿De qué manera trata la grasa abdominal? Lo que más funciona es un protocolo de aparatología combinado con encimas, que es como la mesoterapia, pero muy superior y grado médico, con eso a la gente le va muy bien.

¿Cómo se puede llegar a los 50 con un rostro bello sin recurrir a cirugías plásticas? El envejecimiento no sólo es causado por la edad, sino por la genética, por temas ambientales, contaminación, radiación solar, la alimentación de la persona, etc. El rostro está compuesto de muchos tejidos. Abajo de la piel tenemos grasita, músculo y hueso; con el envejecimiento, todo esto se va perdiendo, literalmente, la cara es como un globo que se va desinflando, entonces, es trabajar la grasa subcutánea del rostro, así como el hueso y el colágeno. Para todo esto el tratamiento que recomiendo es el ácido hialurónico, me gusta mucho por su versatilidad, se puede usar tanto para una reestructuración en la piel, para reemplazar la grasa que hemos perdido, así como el hueso; tiene muchos usos, es de lo mejor que hay ahorita.

¿Aún es recomendable el bótox? Hoy en día se sigue usando mucho, desde hace 40 años que lo utilizan para líneas de expresión, pero todo ha evolucionado. Hace 20 años se decía: “Hay que poner tal cantidad por paciente”; hoy en día se dice que hay que valorar al paciente, ver su fuerza muscular, las sesiones requeridas para no quitarle movilidad... Ya es más cuidado este tratamiento para que la persona que tenga bótox no se le vea. No podemos tener una boca enorme con un rostro pequeño, o un mentón grande con una mandíbula pequeña, o un pómulo enorme con facciones finas, todo tiene que ir equilibrado.

Todas estas estrellas que han llegado a los 50 sin que sus facciones hayan cambiado, ¿se debe a que no recurrieron tanto a las cirugías plásticas? Esta es una generación donde justamente hubo una transición de los estigmas de la cirugía a lo no invasivo. Es una generación en la que desde muy jóvenes ya existía el ácido hialurónico, y justamente como veíamos muchos malos casos en cirugías, muchas dijeron: “Yo no, porque la cirugía es permanente”.

Hay muy buenos casos en cirugía, pero hay más malos casos. Para finalizar, según el doctor Cassab, algunas de las famosas que presentamos se hicieron sólo algunas cirugías estéticas de jovencitas, pero para llegar a esta etapa de sus vidas y verse radiantes, asegura que ha sido gracias a la medicina estética.

¿QUIÉN ES EL DOCTOR CASSAB?

El doctor Justo Adrián Cassab es un médico estético que hizo la especialidad en la Universidad de Barcelona; actualmente hace su segunda especialidad aquí, en México, sobre estética también. Inició desde muy joven en el cuidado y tratamiento estético, su familia tiene una empresa de Dermo Cosméticos, entonces, desde muy chiquito andaba con las cremitas y con los cursos. Su primer diplomado lo tomó a los 15 años y fue sobre Cosmetología. En segundo año de Medicina comenzó a trabajar con un cirujano plástico, veía todos los procedimientos, empezó a aplicar ácido hialurónico, y fue cuando descubrió este producto. Acabó su carrera de Medicina general y empezó a trabajar para un dermatólogo, años más tarde entró de lleno a la medicina estética.