70 años de Las Estrellas: La noche que María Félix hizo historia en Televisa con Verónica Castro

La noche del martes 27 de noviembre de 1991, María Félix protagonizó un capítulo memorable en la historia de la televisión mexicana: estuvo como invitada en La Movida, programa de variedad conducido por Verónica Castro, entonces muy bien posicionado gracias a una serie de producciones nocturnas transmitidas por el entonces llamado Canal de las Estrellas.

Días antes se barajó la presencia de un "personaje secreto" y la expectativa creció. Fue La Doña, quien así puso fin a varios años de ausencia en la pantalla chica y cumplía una cita pendiente con sus seguidores; en cuatro horas de transmisión, contó su verdad y reafirmó su categoría de diva, al hacer –literalmente– lo que le quiso.

Fue la única condición que impuso para aceptar la invitación y sus deseos fueron órdenes; ella no perdió detalle alguno desde un día antes del programa. La Doña prestó los muebles y pinturas de su sala para que esta fuera recreada en Televisa San Ángel.

“El Centro Histórico de la Ciudad de México está hecho una porquería" Uno de ellos fue transportar su propia sala al Foro 11 de Televisa San Ángel para sentirse como en casa. Ahí se montaron también algunas de las obras que le pintaron grandes artistas plásticos. En ese marco, acompañada de invitados seleccionados por ella misma y ante la mirada de millones de espectadores, el mito más grande del cine nacional marcó un parteaguas, pues, además de ventilar asuntos personales y cantar en francés, empleó la pantalla como tribuna para hacer una denuncia pública que detonó el rescate del primer cuadro de la capital.

“El Centro Histórico de la Ciudad de México está hecho una porquería, está hecho un cajón de la basura. El Centro Histórico de la Ciudad de México, que el gran terremoto del 85 respetó, nosotros los mexicanos no lo respetamos. En 400 años no se ha demolido tanto como en 40 años. Ahora se hace pipí la gente ahí, lo han tomado como un excusado público. La Catedral huele a orines cuando llegas y no puedes ni siquiera respirar”.

"Yo escogí mis hombres, por eso he sido tan feliz"

Durante el programa, la sonorense tomó champán para brindar con el público asistente y fumó puro, algo que por mucho tiempo estuvo prohibido hacer a cuadro. Confesó haber tenido un problema con sus mancuernillas, lo que le impidió hacer los seis cambios del vestuario realizado por Mitzy, con todo y alhajas, tal como había previsto, detalle que tomó con plena filosofía: "Cuando recibes a alguien en tu casa no te estás cambiando de ropa a cada rato".

Entrada en confianza, habló de todo un poco, incluyendo asuntos de amor: "Yo escogí mis hombres, por eso he sido tan feliz, porque yo llevaba un poco la manivela de la movida. Yo nunca he tenido desgracias de amor, pleitos ni cosas de esas, porque como no me escogieron a mí, yo los podía dejar cuando yo quisiera. El asunto de los hombres se me ha dado muy bien siempre". Vaya, hasta llamó "Mujerujo" al premiado escritor Carlos Fuentes: "Un hombre que tiene corazón de mujer".

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) le rindió homenaje por sus 50 años de carrera y Vicente Fernández, Juan Gabriel y otros intérpretes le endulzaron el oído (en el estudio y vía remota), entonando canciones inspiradas en ella o algunos tangos, todos acompañados por la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, dirigida por Enrique Patrón de Rueda.

"El pueblo de México me quiere porque soy triunfadora" Visto y guardado por millones de mexicanos en pleno auge de las videograbadoras, La Movida, especial de María Félix fue reseñado en los más importantes programas de televisión y primeras planas de diarios del país. Incluso fue repetido horas después y luego comercializado en formato VHS, lo que lo terminó por hacerlo el programa del año.

"Lo hice con mucho cariño. El pueblo de México me quiere porque soy ganadora, porque soy triunfadora y porque no me gusta perder. Cuando yo empecé a hacer películas, la mujer era esclava de los hombres y yo no; les di el ejemplo y miren cómo están liberadas ahora", lapidó La Doña.

Texto extraído del especial de colección TVyNovelas presenta [ídolos de la pantalla] María Félix, vida y obra del ícono que revolucionó el empoderamiento femenino en México.

