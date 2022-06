10 secretos de 'Amor real' revelados por la mismísima Carla Estrada

Matilde (Adela Noriega) y Manuel (Fernando Colunga) volverán a enfrentar obstáculos y sinsabores para ser felices en Amor real, telenovela que regresa técnicamente mejorada a la pantalla del canal Tlnovelas. Será este lunes 13 de junio cuando se reestrene la apasionante historia con una recomposición de imágenes y retoques de corrección de color que permitirán a la audiencia disfrutar de mayor calidad de imagen y mejor definición.

El melodrama de época fue producido por Carla Estrada en 2003, y se convirtió en uno de los más vistos del planeta. Ahora, 19 años después, es la misma creativa quien nos revela los secretos que marcaron uno de los mayores aciertos de su carrera.

La historia está basada en el libro de Caridad Bravo Adams y en la telenovela homónima producida en 1983 por Ernesto Alonso. La adaptación para esta versión fue hecha nuevamente por María Zarattini, quien se encargó de la original. “Fue una decisión de la empresa, aunque admito que me costó trabajo encontrar una historia que me gustara. Cuando se la presenté a los ejecutivos me dieron el sí y comenzamos a trabajar. Obviamente hicimos algunas variaciones, le encontramos caminos distintos porque ya habían pasado 20 años de Bodas de odio, y teníamos que hacer algo diferente, respetando el libreto original”.